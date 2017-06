Uutinen

Etelä-Saimaa: Pertti Lintunen ei jätä Imatraa, vaikka eläkkeelle jääkin: ”Imatra on oikein kiva paikka asua” Imatran kaupungintalolla päättyi eräs aikakausi keskiviikkona. Kaupunginjohtaja Pertti Lintusella oli viimeinen varsinainen työpäivä kaupungintalolla. Torstaina edessä on lähtö vihoviimeiselle työmatkalle Venäjälle. Agendalla on muun muassa Vuoksen kalastusmatkailun kehittämistä ja tapaaminen Leningradin oblastin johdon ja Pietarin urheiluakatemian kanssa. Työmatkalta Lintunen kotiutuu viikonloppuna. Sen jälkeen alkaa kesäloma ja myöhemmin syksyllä eläkepäivät. Ukonniemeen piknikille Lintusen viimeisen kaupungintalolla viettämän työpäivän kunniaksi henkilökunnalle tarjottiin keskiviikkona kakkukahvit. Kättelijöitä ja halaajia riitti jonoksi asti. Imatran seudun ympäristötoimen väki kajautti kaupunginjohtajalle kiitoslaulun. Puheita ei pidetty, Lintusen toiveesta. Virallisemmat läksiäiset ovat vuorossa 25. elokuuta, kun Lintusen kesäloma alkaa vaihtua eläkkeeseen. Kesäsuunnitelmiin kuuluu 6-ja 8-vuotiaiden pojanpoikien kanssa puuhastelua. Lapset asuvat tällä hetkellä Kiinassa vanhempiensa kanssa. — Haemme heidät Pekingistä raikkaaseen ilmaan ja puhtaisiin vesiin pulikoimaan. Vanhemmat tulevat sitten myöhemmin perässä, Lintunen kertoo. Yksi suosikkipaikoista on Ukonniemen uimaranta: hieno paikka vaikka piknikille, hän vinkkaa. ”Loimi” vaihtuu verkkareihin Pertti Lintusen ja vaimo Helena Lintusen koti pysyy jatkossakin Imatralla, vaikka kumpikin on muualta päin Suomea kotoisin. Imatralla viehättää hieno kulttuuritarjonta, luonto ja lyhyet välimatkat: puuttuvan ruuvin tai maitopurkin saa viidessä minuutissa, Pertti Lintunen kehuu. — Imatra on oikein kiva paikka asua. ”Loimen” eli puvun hän vetää jatkossa ylleen nykyistä harvemmin. Asu vaihtuu nyt verkkareihin tai polvipituisiin shortseihin, mies suunnittelee. Rami Hasu aloittaa maanantaina Maanantaina 19. kesäkuuta kaupunginjohtajan tehtävässä aloittaa Rami Hasu. Lue torstain lehdestä tarkempi kuvaus Lintusen viimeisestä työpäivästä. Lue koko uutinen:

