Etelä-Saimaa: Lontoon suurpalossa lukuisia kuolleita, ihmisiä hypännyt ylimmistä kerroksista — tornitalon pelätään romahtavan Lontoossa Pohjois-Kensingtonissa palaa suuri tornitalo. Lontoon viranomaisten mukaan palossa on ”lukuisia kuolleita”, ja ainakin 30 ihmistä on viety sairaalaan. HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä on paikalla. — Rakennus on hiiltynyt, se on aivan musta, ja ylimmät kerrokset roihuavat vielä, Sipilä kertoo. Lue koko uutinen:

