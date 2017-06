Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaislähtöinen Jouko Näivä leikkaa asunnottomien ja vähävaraisten hiuksia tänään Lappeenrannassa Jouko Näivä, taiteilijanimeltään Jouko the street Barber, leikkaa tänään Lappeenrannassa asunnottomien, syrjäytyneiden ja vähävaraisten hiuksia veloituksetta. Alunperin Lappeenrannasta kotoisin oleva Näivä leikkaa hiuksia Lappeenrannan kävelykatu Oleksilla kello yhdestä kello seitsemään. Lappeenrantaan Näivän kannusti suhteellisen lyhyt matka Helsingistä. Reissun tarkoituksena on levittää auttamisen sanomaa muillekin parturi-kampaajille. — Tuntuu hyvältä tulla Lappeenrantaan. Jos paikalta vaikka löytyisi joku toinenkin parturi leikkaamaan hiuksia kaveriksi kadulle, Näivä toteaa. Näivä on tunnettu aiemmin muun muassa televisioista. Hän osallistui vuonna 2012 Big Brother -ohjelmaan sijoittuen siinä kolmanneksi. Lue koko uutinen:

