Etelä-Saimaa: Lappeefest muuttaa kulkureittejä Lappeenrannan keskustassa Torstaina käynnistyvän Lappeefestin valmistelut näkyvät jo Lappeenrannan ydinkeskustassa. Aitoja on pystytetty Marian aukion laidoille, ja Lappeen kirkon viereen aukion Kirkkokadun puoleiseen päähän nousee massiivinen 200 neliömetrin esiintymislava. Rakenteiden on määrä valmistua keskiviikon kuluessa. Marian aukion ohella musiikkitapahtuma sulkee sisäänsä osan Keskuspuistoa. Puistoalueelle sijoittuvat anniskelualue, ruokakojut ja narikat. Aitojen sisäpuolelle jäävä alue varataan loppuviikoksi vain festivaalivieraitten käyttöön. Lappeen kirkko ja sen vieressä sijaitseva lasten leikkipaikka sen sijaan ovat käytössä normaaliin tapaan. Autoliikenteeseen tulee rajoituksia Liikennejärjestelyt Lappeenrannan keskustassa poikkeavat normaalista. Amarillo ravintolamaailman edessä oleva osa Kauppakadusta sulkeutuu iltapäivisin ja iltaisin festivaalien ajaksi. Yöllä ja aamupäivällä kadulla pääsee ajamaan normaalisti. — Kadun avoinna olosta kerrotaan liikennemerkein ja liikenteenohjauksella, kertoo tapahtuman myyntipaikoista ja talkootyöstä vastaavan Ladybug productionsin tuottaja Tuomas Hallikas. Pieni osa Kirkkokatua suljetaan autoliikenteeltä Valtakadun ja Koulukadun väliltä. Jalankulkijat ja pyöräilijät mahtuvat edelleen pujottelemaan katua pitkin esiintymislavan taitse. Lappeefestin tapahtumat käynnistyvät torstaina kello 16 alle 18-vuotiaille sallitulla osuudella. Perjantain ja lauantain ohjelma on suunnattu täysi-ikäisille, ja sunnuntaina festivaali päättyy ikärajattomaan Vekarafestiin. Meluluvan mukaan ohjelma päättyy joka ilta viimeistään puoliltaöin. — Rakenteiden purkaminen alkaa sunnuntaina iltapäivällä heti lastentapahtuman jälkeen. Maanantaina kaikkien jälkien pitäisi olla poissa, Hallikas toteaa. Lue koko uutinen:

