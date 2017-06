Uutinen

Etelä-Saimaa: Kyläyhdistys pelkää Rauhantien kiinteistön siivouksen jäävän kaupungin maksettavaksi Korvenkylän kyläyhdistys Korvenrauha on huolissaan Rauhantien kierrätysyrityksen siivouksesta. Edesmenneen kierrätysyrittäjän kiinteistön pihamaa on täynnä vanhaa tavaraa. — Ei olisi ihme, vaikka pihasta muodostuisi yleinen kaatopaikka. Turistitkin ihmettelevät, kyläyhdistyksen taloudenhoitaja Pentti Tamminen kertoo. Huolena on, että siivouksen kulut jäävät kaupungin maksettaviksi. — Ensisijaisesti toiminnan harjoittaja tai maa-alueen omistaja vastaa siivouksesta ja kuluista, Lappeenrannan kaupungin ympäristötarkastaja Päivi Uski sanoo. Kiinteistön omistajayritys on CBC Trading Services Ltd. -Rajakauppapalvelut, jossa edesmennyt yrittäjä toimi toimitusjohtajana. Hallitukseen kuuluu Uskin mukaan kaksi muutakin jäsentä, joita nyt tavoitellaan. Ympäristötoimen lisäksi kiinteistön epäsiisteys on rakennusvalvonnan asia. Jos hallituksen jäseniä tavoitetaan, heille lähetetään kehotus siistimisestä. Hallinnollinen prosessi kestää Uskin mukaan usein vuosia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Kyl%C3%A4yhdistys%20pelk%C3%A4%C3%A4%20Rauhantien%20kiinteist%C3%B6n%20siivouksen%20j%C3%A4%C3%A4v%C3%A4n%20kaupungin%20maksettavaksi/2017122365718/4