Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuntavaalien budjettikuningas Lappeenrannassa: keskustan Markku Heikkilä Viime kevään kuntavaalien ylivoimaisesti suurin ehdokasbudjetti Lappeenrannassa kuului keskustalle. Keskustan riveissä kampanjoinut yrittäjä Markku Heikkilä käytti mainontaansa kaikkiaan 11 308 euroa. Vaalirahailmoituksen perusteella hän maksoi koko kampanjan omasta pussistaan ja käytti eniten rahaa ulkomainontaan. Ilmoitukset piti jättää maanantaina Kaikkien uusiksi kunnanvaltuutetuiksi tai varavaltuutetuksi valittujen piti tehdä vaalirahoitusilmoitus viimeistään maanantaina. Alle 800 euron alle jääviä budjetteja ei tarvitse yksilöidä, mutta rahoitusilmoitus on tehtävä silti. Etelä-Karjalassa imatralaiset ovat täyttäneet vaalirahailmoituksiaan kaikkein laiskimmin. Määräaikaan mennessä sen oli jättänyt lähettämättä yhdeksän valittua. Parikkalassa ja Rautjärvellä ilmoituksen jättäminen meni ohi seitsemältä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella kuudelta, Luumäellä neljältä, ja Lemillä, Ruokolahdella ja Lappeenrannassa kolmelta valitulta. Lappeenrannassa 37 valittua käytti yli tuhat euroa Lappeenrannan vaalibudjettien kakkostilalle kiri kokoomuksen Jukka Kopra 6 280 eurolla. Hän sai yksityishenkilöltä 2 000 euroa tukea, yrityksiltä 3 500 ja muilta tahoilta 780. Yksikään Kopran tukisummista ei ylitä 800 euroa, joten niiden antajia ei tarvitse yksilöidä. Keskustan Jouni Kemppi nappasi kolmannen paikan. Hän ilmoittaa maksaneensa 5 204 euron kampanjansa omasta pussistaan. Vaalirahailmoitusten mukaan kaikkiaan 37 lappeenrantalaisen valtuutetun tai varavaltuutetun vaalibudjetti ylitti tuhannen euron rajan. He käyttivät eniten rahaa lehti-ilmoitteluun, tietoverkkoilmoitteluun, sekä vaalilehtiin, ulkomainontaan ja esitteisiin. Huomionarvoista on, että mainonnan suunnitteluun rahaa käytti todella harva. Imatralla suurimman rahan huhtivaalit kävi uuden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittu demari Ilkka Nokelainen. Hän panosti vaaleihin 3 600 euroa. Omasta pussista tuli 2 200 euroa, loput tulivat puolueelta ja yksityishenkilöiltä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Kuntavaalien%20budjettikuningas%20Lappeenrannassa%3A%20keskustan%20Markku%20Heikkil%C3%A4%20/2017122365698/4