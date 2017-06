Uutinen

Etelä-Saimaa: Jouko the Street Barber parturoi ilmaiseksi Lappeenrannan tuulisella kävelykadulla Parturiksi opiskeleva Jouko Näivä parkkeerasi parturointipisteensä Lappeenrannan Oleksille keskiviikkona. Näivä leikkasi ihmisten hiuksia veloituksetta kuuden tunnin ajan. Lappeenrantalaislähtöinen Näivä sai idean hyväntekeväisyysparturointiin videosta, jossa leikattiin kodittomien hiuksia kadulla. Ensimmäisen tempauksen hän järjesti toukokuun lopulla Helsingissä. — Silloin ehdimme leikata kolmenkymmenen ihmisen hiukset, parturi kertoo. Mies haluaa ideallaan innostaa muitakin partureita varaamaan aikaa samantyyppisellä toiminnalle. — Yksi päivä viikossa tai kuukaudessa ei ole paha, sekin tuottaisi paljon mielihyvää. Uusi kuontalo ilahduttaa asiakkaita, mutta joskus kadulla kuulee koskettaviakin tarinoita. — Siinä voi jokainen rentoutua, miten haluaa. Voi olla sosiaalista kanssakäymistä tai sitten olemme vain hiljaa. Unelma parturinhommista on kytenyt taiteilijanimeä Jouko the Street Barber käyttävän miehen mielessä yli kymmenen vuotta. Ensimmäisen hiustenleikkuun hän teki kaverilleen 17-vuotiaana. — Eihän se ihan hyvin mennyt, hän naurahtaa. Vuosi sitten hän pääsi Stadin aikuisopistoon opiskelemaan alaa. Mies haaveilee omasta liikkeestä, mutta hyväntekeväisyysleikkauksia hän aikoo myös jatkaa. Kadulla tehdään Näivän mukaan nopeita leikkauksia, asiakkaan toiveita kuunnellen. Olosuhteet rajoittavat, esimerkiksi hiustenpesuun ei ole mahdollisuuksia. Jalat joutuvat kadulla koetukselle, sillä tuolia ei Näivällä siellä yleensä ole ja päivä venyy pitkäksi. — Vaikka ei sitä kelloa katsota, kun fiilis on niin hyvä. Lappeenrannassa keskiviikkona tuuli heitteli hiuksia niin, että mies sai ahkeroida siistin lopputuloksen eteen. Välineitä hänellä oli mukanaan vain vähän. Suihkepullo, kampa, sakset ja hiustenleikkuukone riittivät. — Vielä ei ole tullut sellaista tukkaa vastaan, josta en olisi selvinnyt, Näivä muistelee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Jouko%20the%20Street%20Barber%20parturoi%20ilmaiseksi%20Lappeenrannan%20tuulisella%20k%C3%A4velykadulla/2017122368178/4