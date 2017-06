Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra päällystää katuja ennätystahtiin tänä kesänä — työt jatkuvat pitkälle syksyyn Imatran kaupunki kunnostaa katuja ja kevyen liikenteen väyliä tänä kesänä oikein urakalla. Katujen urapaikkauksiin ja muuhun asvaltointiin käytetään ennätykselliset 1,6 miljoonaa euroa. Uutta asvalttia saadaan kaikkiaan noin 200 000 neliötä, arvioi Imatran YH-rakennuttajan vs. toimitusjohtaja Lassi Nurmi. Alun perin asvalttitöihin varattiin 800 000 euroa. Summa yllättäen kaksinkertaistui asvalttikartellikorvausten takia tänä keväänä. Oikeus katsoi Imatran kärsineen taloudellista vahinkoa Suomessa toimivien suurten asvalttiurakoitsijoiden kartellin takia, ja määräsi kartellin korvaamaan tästä syystä Imatralle 800 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti pari viikkoa sitten, että korvausrahat käytetään lähes täysimääräisesti katujen päällystyksiin. Lisätöiden suunnittelu on vielä kesken, kertoo vs. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen. Kohteita valittaessa ratkaisevaa ei ole pelkästään kadun kunto, vaan myös maan alla olevan vesihuoltoverkoston kunto on otettava huomioon, hän korostaa. Jos vesihuolto vaatii lähivuosina korjausta, kadun laajamittainen asvaltointi ei ole järkevää: — Valitsemme sellaiset kohteet, joita ei tarvitse heti kaivaa auki uudelleen. Siksi pintaukset eivät välttämättä kohdistu kaikkein huonokuntoisemmille kaduille, Pekkanen selittää. Lisätöistä päätetään kaupungin ja YH-rakennuttajan kesken. Aikataulusyistä asiaa ei viedä erikseen enää kaupunkikehittämislautakunnan päätettäväksi, vaikka näin oli tarkoitus. Syy on yksinkertainen: kesän lyhyys ja ajanpuute. — Valtuustokausi vaihtui, ja uusi lautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran vasta elokuussa. Emme voi odottaa siihen asti. Työt on saatava tilaukseen jo aiemmin, Pekkanen toteaa. Asvalttikoneet liikkuvat Imatralla syksyyn saakka. Lassi Nurmi ennustaa, että töiden edetessä Imatralla nähdään paljon hymyileviä kuntalaisia. — Tarpeeseen tulevat. Isoimmista kohteista ja poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedotetaan etukäteen. Kaikkein vilkkaimmissa kohteissa päällystystyöt tehdään yöllä liikenteelle aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Lue koko uutinen:

