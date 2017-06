Uutinen

Etelä-Saimaa: IPV:n Rönkkö ja Kaartokallio mukaan idän joukkueeseen — Itä-Länsi-valitsijat painottivat sekä kokemusta että uudistumista Imatralla heinäkuun alussa pelattavan Itä-Länsi-ottelun joukkueet on valittu. Imatran Pallo-Veikoista idän joukkueessa pelaavat ensikertalaisina sekä Lauri Rönkkö että Lauri Kaartokallio. Idän valitsija Olli Lehtola ja lännen valitsija Aleksi Mäkelä ovat painottaneet joukkueiden kokoamisessa sekä kokemusta että uudistumista. Viidellä pelaajalla on historiaa yhteensä 72 Itä-Lännen edestä, mutta vastapainoksi joukkueissa on mukana kuusi ensikertalaista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/IPV%3An%20R%C3%B6nkk%C3%B6%20ja%20Kaartokallio%20mukaan%20id%C3%A4n%20joukkueeseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89It%C3%A4-L%C3%A4nsi-valitsijat%20painottivat%20sek%C3%A4%20kokemusta%20ett%C3%A4%20uudistumista/2017522367687/4