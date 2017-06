Uutinen

Etelä-Saimaa: Hakamäen ja Honkakylän museoille kunniamaininta Parikkalan kauppamuseo -yhdistys ja Savitaipaleen kotiseutuyhdistys saivat kunniamaininnat ylläpitämistään museoista Itä-Suomen paikallismuseo 2017 -kilpailussa. Yhdistykset ylläpitävät Honkakylän kauppamuseota ja Hakamäen talomuseota.Honkakylän kauppamuseo on perustettu 30 vuotta sitten 1910-luvulla rakennettuun kiinteistöön. Hakamäen talomuseo ja museoalue on perustettu vuonna 1953 ja käsittää päärakennuksen ohella aitat, tuulimyllyn, savusaunan, riihen, ladon sekä ruotusotamiehen torpan.Itä-Suomen vuoden paikallismuseo 2017 on Riuttalan talonpoikaismuseo Pohjois-Savosta. Kilpailun tämän vuoden teema oli rakennusten kunto. Kilpailuehdokkaat tulivat Itä-Suomen alueelta Kainuusta ja Kymenlaaksoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Hakam%C3%A4en%20ja%20Honkakyl%C3%A4n%20museoille%20kunniamaininta%20/2017122368889/4