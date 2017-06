Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalasta löytyy kattavasti kuntorasteja, Raja-Karjalan Suunnistajien online-palvelu antaa reaaliaikaiset tiedot myös kuntosuunnistajille Kuntosuunnistus on noussut merkittäväksi kansanliikuttajaksi myös Etelä-Karjalassa. Esimerkiksi Raja-Karjalan Suunnistajien maanantairasteilla on käynyt kevään aikana 200—250 osallistujaa joka kerta. Lappeenrannan alueella kuntorasteja tarjoavat myös Lappeen Riento torstaisin ja Joutsenon Kullervo keskiviikkoisin. Tiistaisin rasteja voi hakea Luumäellä, ja samana päivänä järjestetään SK Vuoksen kuntorastit Imatralla tai Ruokolahdella. Parikkalassa tai Rautjärvellä suunnistetaan keskiviikkoisin. — Etelä-Karjalasta löytyy todella kattavasti kuntorasteja, sanoo Raja-Karjalan Suunnistajien puheenjohtaja Jussi Eskelinen. — Suunnistusväki on melkoinen liikuttaja kesäarki-iltaisin, toteaa puolestaan seuran harrastesuunnistusvastaava Juha Kivelä. Noste näyttää jatkuvan Eskelisen mukaan osallistujamäärä on kasvanut tasaisesti. Viime vuoden Lappee-Jukola loi vielä oman nosteensa, kun harrastesuunnistajat laittoivat itseään iltarasteilla viestikuntoon. — Ja näyttää siltä, että noste jatkuu. Kuntosuunnistustapahtumia pyritään kehittämään koko ajan. Rasteja ja harrastajia ei viedä joka kesä samoihin maastoihin, vaan suunnistajille tarjotaan uusia maastoja ja karttoja. Myös uutta tekniikkaa tuodaan koko ajan mukaan tapahtumiin. — Tulospalvelu parantui, kun siirryttiin sähköiseen järjestelmään. Viimeisenä on tuotu mukaan reaaliaikainen online-tulospalvelu. Kun suunnistaja tulee maaliin, hänen tuloksensa, rastiväliajat ja analyysi suorituksesta löytyvät samantien netistä, Kivelä kertoo. Vaatimustaso kasvaa Siinä Raja-Karjalan Suunnistajat menee kärkipäässä ihan valtakunnan tasolla. Online-palvelu ei ole vielä käytössä kovin monilla muilla kuntorasteilla. — Vaatimustaso kasvaa, suunnistajat ovat samalla lailla online-väkeä kuin monet muutkin. Tieto halutaan heti varusteita vaihdettaessa, kun on tultu metsästä. Halutaan tietää, miten meni, Eskelinen sanoo. Vaikka kuntosuunnistus on ollut pitkään hyvässä nosteessa, tavoitteita ja haasteitakin riittää. Jukolan viestiin osallistuminen on ollut monelle harrastajalle alkukesän kannustin kuntoilla ja kehittää suunnistustaitoa, mutta sen jälkeen into voi hiipua. — Osallistujamäärät ovat olleet aina suuria ennen Jukolan viestiä, mutta tavoitteena on, että saisimme kasvatettua myös kesälomakauden suunnistajamääriä. Kuntosuunnistusviikko tulossa Apukeinona muun muassa sosiaalisen median kanavat on pyritty hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Yhtenä tavoitteena on välittää tietoa kuntorasteista myös kesälomareissulle maakuntaan tuleville. Lisäksi juhannuksen jälkeen Etelä-Karjalassa on järjestetty viiden seuran yhteinen kuntosuunnistusviikko. Idean isä on Raja-Karjalan Suunnistajien Petri Nurmela, ja muut viikon aikana suunnistustapahtumia järjestävät seurat ovat Luumäen Rasti, SK Vuoksi, Lappeen Riento ja Joutsenon Kullervo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Etel%C3%A4-Karjalasta%20l%C3%B6ytyy%20kattavasti%20kuntorasteja%2C%20Raja-Karjalan%20Suunnistajien%20online-palvelu%20antaa%20reaaliaikaiset%20tiedot%20my%C3%B6s%20kuntosuunnistajille/2017122365409/4