Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan perussuomalaiset vakuuttavat yhtenäisyyttään — ”Kukaan ei tule Helsingistä määräämään” Myrsky valtakunnanpolitiikassa ei yllä Etelä-Karjalaan asti. Näin arvioivat perussuomalaisten paikalliset valtuutetut. — Päätökset tehdään kuntakohtaisesti, eikä valtakunnan tasoa pohtien. Palvelemme täällä oman alueemme ihmisiä samalla tavalla kuin ennenkin, Lappeenrannan perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Juha Turkia sanoo. Imatran perussuomalaisten valtuustoryhmä kokoontui tiistai-iltana. Lappeenrannassa valtuutetut ovat käyneet vasta epävirallisia keskusteluja. Molempien jäsenet vakuuttavat, että ryhmät säilyvät yhtenäisinä eduskuntaryhmän hajoamisesta huolimatta. — Meitä ei ole kahdeksaan ja puoleen vuoteen tullut kukaan Helsingistä määräämään eikä tule tulevaisuudessakaan, Imatran perussuomalaisten puheenjohtaja Erkki Saarimäki painottaa. Maltillisen tilannearvion paikka Enemmistö alueen valtuutetuista kertoo seisovansa puolueen uuden johdon takana. Puheenjohtajavaaleihin osallistuneista valtuutetuista suurempi osa äänesti Sampo Terhoa, mutta puoluekokouksen päätöstä tulee valtuutettujen mielestä kunnioittaa. — Minut on äänestetty valtuustoon perussuomalaisena. Jos nyt loikkaisin, niin siinä kyllä pyllistäisin äänestäjille, Lappeenrannan perussuomalaisten varapuheenjohtaja Kai Karhukorpi sanoi. Kaupungin- ja kunnanvaltuutetut peräänkuuluttavat ennen kaikkea malttia ja eri osapuolten kuulemista. Monet osasivat odottaa puoluekokouksen jälkeen, että osa kansanedustajista jättäisi puolueen, mutta lähtijöiden suuri määrä oli pettymys. Puolueen jättäneille kansanedustajille riitti kuitenkin myös ymmärrystä. — En minä tai kukaan meidän porukassa puhu loikkareista, vaan he ovat tehneet siellä oman päätöksensä ja toimivat parhaansa mukaan, Imatran Erkki Saarimäki sanoo. Poikkeava vaalitapa Jyrkimmät kommentit lähtijöistä esittivät Lappeenrannan kaupunginvaltuutetut Jani Mäkelä ja Daniel Kaartinen. Kaartinen uskoo, että perussuomalaiset jättäneet kansanedustajat lähtivät henkilökohtaista etua tavoitellakseen. — Petkuttamista tuo loikkaaminen on. Ministerinsalkut mielessä sieltä on lähdetty, Kaartinen sanoo. Parikkalalainen Timo Jantunen oli ainut haastatelluista valtuutetuista, joka kertoi seisovansa perussuomalaisista lähteneen ryhmän takana. Jantunen katsoo, että Jussi Halla-Ahon kannat esimerkiksi maahanmuutosta ovat liian jyrkkiä. Puoluekokouksen vaalitapa jakaa mielipiteitä. Perussuomalaisten puheenjohtajan valintaan saavat osallistua muista puolueista poiketen kaikki puolueen jäsenet. — Periaatteessa on hyvä, että kaikki saavat äänestää. Sikäli demokratia on toteutunut. Toisaalta, jos johdon äänestäisivät valitsijamiehet, niin näin suuria mullistuksia ei tapahtuisi, lappeenrantalainen valtuutettu Kalle Saarela sanoo. Lue koko uutinen:

