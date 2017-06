Uutinen

Etelä-Saimaa: Berliiniläinen oopperatalo nappasi Savitaipaleella ja Lappeenrannassa varttuneen Samuli Taskisen solistikaartiinsa Lappeenrannan laulukilpailujen yleisö muistaa takuulla baritoni Samuli Taskisen. Savitaipaleella ja Lappeenrannassa varttunut oman kylän poika nousi kilpailun finaaliin, vaikka klassisen laulun opintoja oli takana vasta pari vuotta. Lappeenrannan konserttiyhdistys myönsi Taskiselle erikoispalkinnon eikä turhaan. Puolitoista vuotta myöhemmin laulajan ura on kovassa nosteessa. Tosin enää hän ei ole baritoni. — Äänityyppini on vaihtunut bassobaritoniksi, eli pykälän verran matalammaksi. Rintarekisteri rupesi yhtäkkiä avautumaan alaspäin, Taskinen kertoo. Laulajalle muutos on merkittävä ja positiivinen. Aiemmin hän oli tietämättään jännittänyt kurkunpäätä ja laulanut korkeammalta, mihin oma ääni luonnostaan istui. Positiivinen kehitys ei ole jäänyt huomiotta. Tänä keväänä yksi Berliinin kolmesta oopperatalosta, Komische Oper kiinnostui Taskisesta. — Oopperastudion johtaja oli ilmeisesti bongannut minut jostain koelaulusta. Hän otti sähköpostitse yhteyttä ja pyysi Berliiniin yksityiseen koelauluun. Yhteydenotto oli yllättävä ja imarteleva, sillä yleensä nuoret oopperalaulajat joutuvat kiertämään avoimia koelauluja ja kestämään kovaa kilpailua. Muutto Berliiniin Taskinen muuttaa Berliiniin elokuussa. Kaksivuotinen sopimus Komische Operan solistiharjoittelijana on täynnä mahdollisuuksia. Solistiharjoittelija saa oopperatalossa enemmän ohjausta ja koulutusta kuin vakiväki, mutta toisaalta palkka on hieman pienempi. Parasta on, että pieniä ja keskisuuria solistin rooleja saa tehdä paljon. Heti ensimmäisellä näytäntökaudella Taskinen on mukana ainakin viidessä eri oopperassa. — Työhön kasvamisen kannalta tämä on hirveän arvokasta. Saa olla paljon lavalla ja laulaa orkesterin kanssa. Toisaalta pystyy seuraamaan kokeneempien laulajien roolikehittelyä. Ennen elokuuta Taskisen kalenteri on täynnä merkintöjä. Juhannuksen jälkeen on vuorossa Mari Sainion säveltämä monologiooppera Edgar Allan Poen Korppi-runoon. Heinäkuussa tiedossa on konsertti Temppeliaukion kirkossa Helsingissä ja laulukilpailut Moskovassa. Ennen muuttoa bassobaritoni laulaa vielä Helsingin juhlaviikoilla Väinö Raition oopperassa Prinsessa Cecilia yhdessä RSO:n ja nimekkään laulajakaartin kanssa. Kiivasta työtahtia jaksaakseen 29-vuotias Taskinen harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja hiljentyy välillä maalaamaan öljyväreillä. — On hirveän tärkeä saada ajatukset välillä muualle, koska tämä työ on henkisesti aika rankkaa. Paineita on monenlaisia. Koska äänen on pysyttävä huippukunnossa, sairastumiseen ei ole varaa. Sen takia laulaja ei voi esimerkiksi sopia treffejä flunssaa potevan ystävän kanssa. Uusia teoksia tulee jatkuvasti ja ne on omaksuttava ulkoa. Jos työtä tarjotaan, se on otettava vastaan, vaikka kiirettä pukkaisi jo muutenkin. — Uran alkuvaiheessa töistä ei ole varaa kieltäytyä. Berliinin muutto tarkoittaa myös hurjaa työtyötahtia. Elokuun lopulla alkava esityskausi päättyy vasta heinäkuun puolivälissä. Esitysten lisäksi harjoituksia on aamuin illoin kuutena päivänä viikossa. Satunnaisten vapaapäivien lisäksi lomia ei ole. — Tässä vaiheessa uraa on hirmu hyvä, että saa tehdä koko ajan töitä ja nimenomaan solistina. Moni nuori laulaja joutuu aloittamaan kuorohommista, Samuli Taskinen iloitsee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/Berliinil%C3%A4inen%20oopperatalo%20nappasi%20Savitaipaleella%20ja%20Lappeenrannassa%20varttuneen%20Samuli%20Taskisen%20solistikaartiinsa/2017122364095/4