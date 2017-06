Uutinen

Etelä-Saimaa: 24-kerroksinen tornitalo ilmiliekeissä Lontoossa, ihmisiä jäänyt loukkuun – paikalla 200 palomiestä ja 40 paloautoa Lontoossa Pohjois-Kensingtonissa palaa suuri tornitalo, kertoo Reuters. 24-kerroksinen Grenfell Tower on ilmiliekeissä toisesta kerroksesta ylöspäin katolle asti. Lontoon palokunta twiittaa, että paikalle on lähtenyt 40 paloautoa ja 200 palomiestä. Sammutustyöt ovat käynnissä. Rakennuksessa on loukkuun jääneitä ihmisiä, jotka huutavat apua henkensä edestä ja rakentavat lakanoista köysiä, jotta pääsisivät kiipeämään turvaan, kertoo Daily Mail. Suur-Lontoon poliisin mukaan evakuointi on käynnissä, ja useita haavoittuneita hoidetaan. Grenfell Towerissa on 120 asuntoa. Kuvat tulipalosta levisivät sosiaaliseen mediaan pian sen jälkeen, kun palo alkoi. Palosta tuli useita hälytyksiä kello yhden aikaan yöllä paikallista aikaa. HS-Reurers Lue koko Helsingin Sanomien juttu täältä.

