Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Tiede on kuin taikuutta” — Soletair-pilottilaitos avattiin Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla Ainutlaatuinen Soletair-pilottilaitos avattiin tänään Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. — Tiede on kuin taikuutta, mutta totta, totesi tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Pasi Vainikka Soletair-pilottilaitoksen avajaistilaisuudessa. Joskus ennen taikurit vetivät ilmasta kaneja ja kolikoita. Nyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja tutkimuskeskus VTT:n tutkijat vetelevät ilmasta polttoainetta, tai vaikka uusien juoksukenkien materiaalia. Soletair-pilottilaitos ottaa ilmasta hiilidioksidia ja vetyä, ja muuttaa ne vaikka polttoaineeksi. Koelaitos koostuu neljästä erillisestä yksiköstä: aurinkovoimalasta, hiilidioksidia ja vettä ilmasta erottavasta laitteistosta, vetyä elektrolyysin avulla tuottavasta osasta sekä synteesilaitteesta, jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan raakaöljyn korvaavaa ainetta. Soletair on maailman ensimmäinen pilottilaitos, jossa koko prosessi tapahtuu yhdessä paikassa, paikanpäällä. Laitteiston voi viedä vaikka jäätikölle tai aavikolle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/14/%E2%80%9DTiede%20on%20kuin%20taikuutta%E2%80%9D%20%E2%80%94%20Soletair-pilottilaitos%20avattiin%20Lappeenrannan%20teknillisell%C3%A4%20yliopistolla/2017122367840/4