Etelä-Saimaa: Vaalipiiri jakaantuu — Mäkelä ja Eerola jäävät, Turunen ja Lindström lähtevät Kaksi Kaakkois-Suomen vaalipiirin perussuomalaista kansanedustajaa on ilmoittanut eroavansa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. He ovat kansanedustaja Kaj Turunen ja työministeri Jari Lindström. Lähtijät ovat ilmoittaneet perustavansa uuden eduskuntaryhmän, jonka nimeksi tulee Uusi vaihtoehto. Yhteensä lähtijöitä on 20. Vanhaan perussuomalaisten eduskuntaryhmään Kaakkois-Suomen vaalipiiristä ovat jäämässä Juho Eerola ja lappeenrantalainen Jani Mäkelä. Kansanedustaja Simon Elo ilmoitti tänään eduskunnassa kello yhdeltä, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajoaa. Etelä-Saimaa seuraa tilannetta. Uutista päivitetty 13.6. kello 14:10. Korjattu vaalipiiri. Lue koko uutinen:

