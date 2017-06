Uutinen

Etelä-Saimaa: Timo Jantunen irtisanoutuu Halla-ahon linjasta: ”Valinnan takana on täytynyt olla junttauskampanja” Perussuomalaisten Parikkalan ainoa kunnanvaltuutettu Timo Jantunen kertoo, että hän seisoo puolueesta irtautuneen Uusi vaihtoehto -ryhmän takana. — Jussi Halla-aholla on yksinkertaisesti liian rajua meininkiä. Häntä en pysty millään kannattamaan, Jantunen sanoo. Jantunen ei ollut paikalla viikonlopun puoluekokuksessa, mutta kertoo, että olisi antanut äänensä Sampo Terholle. Häntä epäilyttää Halla-ahon puheenjohtajavaalissa saama äänimäärä, joka oli paljon ennakoitua suurempi. — Halla-ahon valinnan takana on täytynyt olla junttauskampanja, Jantunen epäilee. Jantunen on käynyt keskusteluja Parikkalan muiden perussuomalaisten kanssa. Hänen mukaansa monet ovat perussuomalaisista irtautuneen ryhmän takana. — Maahanmuuttokysymyksissä Halla-aho on liian jyrkkä. Hän ei myöskään kykene neuvottelemaan lainkaan, vaan on kovin ehdoton, Jantunen summaa tuntojaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Timo%20Jantunen%20irtisanoutuu%20Halla-ahon%20linjasta%3A%20%E2%80%9DValinnan%20takana%20on%20t%C3%A4ytynyt%20olla%20junttauskampanja%E2%80%9D/2017122365779/4