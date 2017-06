Uutinen

Etelä-Saimaa: Sisäilmaongelmista kärsineen Lauritsalan koulun tiivistäminen jatkuu Lauritsalan koulun tiivistyskorjaukset ovat saamassa jatkoa. Lappeenrannan kaupungin tilakeskus esittää, että sisäilmaongelmista kärsineen koulun rakenteiden tiiviyttä parannetaan ja lattiapinnoitteita uusitaan vielä miljoonalla euroa. Kaupunki on tehnyt jo viime talven ja kevään aikana koululla vastaavia toimia. Mittausten mukaan ilmanlaatu on parantunut. Tilakeskuksen mukaan korjausten onnistumisesta kokonaisuutena ei ole vielä saatu luotettavaa tietoa. Koulun käyttäjiltä on kerätty tietoa kyselylyllä, mutta vastaukset ovat olleet ristiriitaisia: osa ihmisistä oireilee yhä, osa on joutunut vaihtamaan koulua, osan oireet ovat helpottaneet. Lisäksi on niitäkin, jotka eivät ole missään vaiheessa oireilleet. Lauritsalan koulun sisäilman laatua alettiin epäillä viime keväänä oppilaiden oireiden jälkeen. Kesällä tehdyt tutkimukset paljastivat, että rakennuksessa on useita kosteuden vaurioittamia rakenteita. Lauritsalan Joulukuussa alettiin tiivistyskorjaukset, joiden tavoitteena on pitää rakenteiden epäpuhtaudet pois hengitysilmasta. Kouluun on myös hankittu ilmanpuhdistimia, siivousta on lisätty ja ilmanvaihtokoneita säädetty. Tähän mennessä tiivistyskorjauksiin on käytetty 400 000 euroa. Nyt tilakeskus esittää, että tiivistyksiä jatketaan koko koulun kattaviksi. Tilakeskus pitää ratkaisua järkevänä, vaikka sen pitkäaikaisesta toimivuudesta ei olekaan varmuutta. Lauritsalan koulua käy noin 800 oppilasta 1.—9.-luokilla. Lauritsalan vanha alakoulu poistui käytöstä 2014 sisäilmaongelmien vuoksi, jolloin oppilaat siirtyivät yläkoululle. Tilakeskus on selvittänyt myös pysyvää vaihtoehtoa Lauritsalan koulutiloiksi. Vaihtoehtoina on uuden koulun rakentaminen, vanhan kunnostaminen kokonaan tai osittain sekä siirtyminen parakkikouluun eli paikalle tuotaviin tilaelementteihin. Tilakeskus esittää, että pysyvä ratkaisu tiloista tehtäisiin ensi syksynä, kun ensimmäisten luokkatilojen korjaamisesta on kulunut riittävän pitkä aika, jotta luotettavaa tietoa korjausten onnistumisesta olisi saatavissa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona. Lue koko uutinen:

