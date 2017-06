Uutinen

Etelä-Saimaa: Sipilän mukaan hallitus voi jatkaa, Terho edustaa neuvotteluissa perussuomalaisista lähteneiden ryhmää Nykyisellä hallituspohjalla voidaan jatkaa, kertoi pääministeri Juha Sipilä (kesk) tiedotustilaisuudessa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa kello 19 jälkeen tiistai-iltana. Oikeusoppineet kertoivat Sipilän mukaan, että hallitukselle on poliittisesti viisasta antaa eduskunnalle tiedonanto. — Jos hallituksessa ei tapahdu muutoksia ja ohjelmassa ei tapahdu muutoksia, silloin tämä on eduskuntaryhmien päätös. Olemme esittämässä keskustan eduskunnalle sitä, että hyväksyisimme tuen hallitukselle ja Orpo on esittämässä samaa omalle eduskuntaryhmälleen. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, joka edusti tiedotustilaisuudessa Uusi vaihtoehto -ryhmää, kuvasi päivää vilkkaaksi. — Simon Elo on valittu ryhmänjohtajaksi ja minut trioministeriksi. Osallistun hallituspuolueiden puheenjohtajien neuvotteluihin. Hallituskriisi alkoi kyteä, kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi. Vielä maanantaina ja tiistaina ennen yhtä näytti siltä, että Sipilä jättää hallituksen eronpyynnön tiistaina iltapäivällä. Sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi. 20 kansanedustajaa ilmoitti perustaneensa Uusi vaihtoehto -nimisen ryhmän, joka on valmis jatkamaan hallituksessa. Ryhmässä on mukana ”rivijäsenenä” ulkoministeri ja perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi kertoi Twitterissä iltapäivällä pyytäneensä eroa eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävistä. Lue juttu HS:n sivulta Lue koko uutinen:

