Uutinen

Etelä-Saimaa: Rohkeus ja lahjakkuus veivät lappeenrantalaisen Anni Jokimiehen ammattitanssijaksi Kansallisbalettiin Kansallisbaletin kesäkiertueen kurvattua Lappeenrantaan yksi tanssija tunsi olonsa erityisen kotoisaksi. Anni Jokimies varttui Kesämäessä, kävi Alakylän musiikkiluokkaa, soitti pianoa, ratsasti ja harrasti balettia Sonja Tammelan tanssiopistossa. — Pienenä harrastin vaikka mitä, Jokimies muistelee nauraen. Muut harrastukset saivat jäädä, kun baletti vei Anni Jokimiehen jo vuosia sitten maailmalle. Hän pääsi Kansallisoopperan balettioppilaitokseen ja muutti yksin Helsinkiin vain 15-vuotiaana. — Yksin pärjääminen ei ole ollut minulle koskaan vaikeaa. Olen aina ollut aika ronski. Ylioppilaaksi nettikursseilla Rohkea tyttö on uskaltanut tarttua mahdollisuuksiin. Pari vuotta Helsingissä opiskeltuaan Jokimies menestyi Berliinissä Tanzolymp-kilpailuissa. Palkintona oli stipendi, jolla pääsi vuodeksi opiskelemaan Baselin teatterin balettikouluun Sveitsissä. Samana vuonna hän sai ensi kertaa kokeilla myös sitä, millaista ammattitanssijan työ oikeasti on. — Koulussamme vieraili ranskalaisen Ballet du Rhin -ryhmän johtaja, joka tarvitsi lisää tanssijoita. Hän tiedusteli, voisinko tulla mukaan heidän produktioonsa. Pitkien koulu- ja työpäivien lisäksi Jokimies suoritti lukio-opintoja nettikurssien avulla. Tanssijaksi hän valmistui sekä Baselista että Suomeen palattuaan Kansallisoopperan balettikoulusta. Ahkeruus ja lahjakkuus palkitaan. Nyt, 21-vuotiaana, Jokimies on saanut vakituisen työpaikan Kansallisbaletin pääryhmästä. Se on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys, vaikka olisikin opiskellut oopperan omassa balettikoulussa. Jokimiehen kurssilla opiskeli aikoinaan seitsemän tyttöä, joista vain kolme tanssii nykyisin ammatikseen. Jokimies on heistä ainoa Kansallisbalettiin kiinnitetty tanssija. Ammattilaiseksi siirtyminen on nuorelle tanssijalle iso muutos. — Koulussa sinulle kerrotaan jatkuvasti, mitä teet oikein, mitä väärin ja mitä teet seuraavaksi. Ammattilaisena olet omillasi. Lonkkaleikkaus kova paikka Toki vastoinkäymisiäkin on ollut. Viime kesänä Jokimiehen lonkka leikattiin ja hän joutui olemaan marraskuuhun saakka sairauslomalla. — Se oli kova paikka etenkin, kun minulla ei ole aiemmin ollut terveysongelmia. Kovaan työntekoon tottunut tanssija kuntoutti itseään ahkerasti fysioterapeutin johdolla. — Etenkin pilateksesta oli toipumisessa suuri apu. Kun hän vihdoin ennen joulua pääsi näyttämölle Pähkinänsärkijä-baletissa, työnteko tuntui entistäkin hienommalta. Talven ja kevään mittaan Jokimies pääsi paiskimaan töitä oikein kunnolla. Ohjelmistossa oli muun muassa Joutsenlampi, Muumipeikko ja pyrstötähti, Kullervo ja Seitsemän veljestä. — Tuntuu, että nyt olen entistä vahvempi sekä fyysisesti että henkisesti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Rohkeus%20ja%20lahjakkuus%20veiv%C3%A4t%20lappeenrantalaisen%20Anni%20Jokimiehen%20ammattitanssijaksi%20Kansallisbalettiin/2017122360961/4