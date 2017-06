Uutinen

Etelä-Saimaa: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajoaa — perussuomalaisten kapinalliset: ”Olemme valmiit jatkamaan Sipilän hallituksessa” Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajoaa. Kaksikymmentä kansanedustajaa on päättänyt jättää puolueen eduskuntaryhmän. Kansanedustaja Simon Elo kertoi asiasta tänään eduskunnassa kello 13. — Me olemme päättäneet erota perussuomalaisista, Elo sanoi. — Tämä tuhoaa varmaan poliittisen uramme. Lähtijät perustavat uuden eduskuntaryhmän. Ryhmän nimeksi tulee ”Uusi vaihtoehto”. — Uusi ryhmä on valmis jatkamaan Juha Sipilän hallituksessa, Elo sanoo. Twitteriin jaetussa eroilmoituksessa näkyvät eronneiden politikoiden nimet. He ovat ulkoministeri Timo Soini, puolustusministeri Jussi Niinistö, työministeri Jari Lindström, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sekä kansanedustajat Simon Elo, Hanna Mäntylä, Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä, Martti Mölsä, Ari Jalonen, Anne Louhelainen, Kari Kulmala, Pirkko Mattila, Ritva Elomaa, Kaj Turunen, Tiina Elovaara, Lea Mäkipää, puhemies Maria Lohela, Reijo Hongisto ja Pentti Oinonen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) tapaa tänään tasavallan presidentti Sauli Niinistön Naantalin Kultarannassa. Todennäköisesti kyse on siitä, että hän aikoo jättää presidentille hallituksen eronanomuksen. Lue koko Helsingin Sanomien juttu tästä linkistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Perussuomalaisten%20eduskuntaryhm%C3%A4%20hajoaa%20%E2%80%94%20perussuomalaisten%20kapinalliset%3A%20%E2%80%9DOlemme%20valmiit%20jatkamaan%20Sipil%C3%A4n%20hallituksessa%E2%80%9D/2017122363961/4