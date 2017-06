Uutinen

Etelä-Saimaa: Myytinmurtaja-Hyneman on saapunut Suomeen, virallinen ohjelma Lappeenrannassa alkaa huomenna Myytinmurtajat televisiosarjan-tähti Jamie Hyneman on saapunut Suomeen. — Hän saapuu myöhään tänään illalla Lappeenrantaan, kertoo Markku Ikävalko Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT). Mythbusters-televisiosarjasta tuttu Hyneman viettää aikaa Lappeenrannassa lauantaihin saakka. Hän saa perjantain tohtoripromootiossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kunniatohtorin arvon yhdessä 13 muun vaikuttajan kanssa. Viralliseen ohjelmaan kuuluu lisäksi muun muassa tutustumista yliopiston tutkimukseen, yrittäjyyteen ja eri asiantuntijoihin. — Keskiviikkona Hyneman tapaa muun muassa LUT:in keksijöitä, kertoo Ikävalko. Hän isännöi Hynemania ja hänen puolisoaan heidän Lappeenrannassa vierailunsa ajan. Virallisen ohjelman lisäksi Hynemanin ohjelmassa on epävirallisempaa ajankulua. — Kalastus ja mökkeily ovat yksi vaihtoehto. Täysin lukkoon lyötyjä suunnitelmia eivät vielä ole, sillä Hyneman puolisoineen haluaa suunnitella ohjelmansa itse. — Mutta heitä kyllä tullaan näkemään eri puolilla Lappeenrantaa. Ikävalkon mukaan Hyneman on erittäin kiinnostunut kielistä ja eri kulttuureista. Lue koko uutinen:

