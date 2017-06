Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT:n taloudellinen vaikuttavuus Suomen talouteen yli 469 miljoonaa vuodessa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla LUT:lla on tärkeä rooli taloudellisen kasvun aikaansaamisessa, todetaan tuoreessa raportissa. Tarkastelu pohjautui kahden viime vuoden aikana kerättyihin vuosittaisiin opiskelija-, henkilöstö- ja talouslukuihin. Yliopiston toiminnan taloudellinen vaikuttavuus on yli 469 miljoonaa. LUT:n tiedotteen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yliopistoon panostettu euro tuo takaisin 6,02 euroa Suomen talouteen. Lukema on yli maan keskiarvon, joka on 5,26 euroa. LUT:n työllisyysvaikutus Suomessa on 4500 työpaikkaa, sillä jokaista suoraan työllistämäänsä henkilöä kohden yliopisto saa aikaan viiden työpaikan olemassaolon. Tässäkin ylittyy maan keskiarvo, joka on noin neljä työpaikkaa. Yliopiston yritysyhteistyö- ja innovaatiotoiminnan tuottama rahallinen arvo on globaalisti 180 miljoonaa euroa sekä 2200 työpaikkaa. Työnantajana LUT tuottaa rahallista arvoa 124 miljoonaa sekä luo 1700 työpaikkaa Suomessa. Taloudellista vaikuttavuutta tuottavat myös yliopiston opiskelijat opiskeluaikanaan sekä valmistumisen jälkeen kulutuksen, työskentelyn sekä korkean osaamisen tuotantoon liittyvien vaikutusten kautta. Selvityksen suomalaisten yliopistojen taloudellisista vaikutuksista teki kevään aikana BiGGAR Economics Ltd. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/LUT%3An%20taloudellinen%20vaikuttavuus%20Suomen%20talouteen%20yli%20469%20miljoonaa%20vuodessa/20171506/4