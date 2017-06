Uutinen

Etelä-Saimaa: Kovasti koetellulle Kultsulle vierastappio Helsingissä, lauantaina palaa pelaajia taas riviin Poissaolojen koettelemasta Kultsu FC:stä ei ollut tiistaina helsinkiläisen Kiffen FC:n voittajaksi. Joutsenolaisjoukkueen kaatajaksi tuli Cheik Toure, jonka maalilla Kiffen vei jalkapallon miesten Kakkosen A-lohkon pisteet 1—0 (1—0). Touren osuma syntyi 74. peliminuutilla.— Harmittaa, harmittaa. Meillä oli mahdollisuudet hoitaa tämäkin ottelu itsellemme. Ensimmäinen puoliaika oli meiltä ihan hyvä, loimme maalipaikkoja, mutta nyt ei vain mene mistään sisään, Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen toteaa.Toinen puoliaika oli Kultsulta vaisu.— Voi sanoa, että meiltä loppui kokonaan pelaaminen. Teimme muutoksia, mutta ne eivät tuoneet parempaa tulosta.Epäonnisin maalitilanteissa oli Antti Voutilainen, joka pääsi vielä lopussa yrittämään maalintekoa puskulla aivan vastustajan maalin edestä, mutta tuloksetta.— Ei käy tuurikaan yhtään.Kultsun lähtökohdat otteluun olivat hankalat. Joukkueen vakiomiehistä olivat poissa Valtteri Voutilainen, puertoricolainen Andres Cabrero oli poissa maajoukkuekomennuksen vuoksi, Janne Kuhmonen oli kuumeessa ja Niko Lohi pelikiellossa.Koko nelikko oli avauskokoonpanossa vielä edellisessä ottelussa, kun Kultsu kaatoi sarjakakkosena olleen Mikkelin Palloilijat 1—0.Uusvanhana lisänä Kultsun kokoonpanossa oli nigerialainen Kareem ”Kenny” Abubakar, 20, joka viime kaudella pelasi joukkueen riveissä 18 ottelussa.— Hänelläkin on kylki kipeänä ja sanoi aluksi, ettei pystyisi pelaamaan, mutta pystyi kuitenkin. Meillä on useita tällaisia, ketkä eivät ole ihan sataprosenttisessa kunnossa.Kultsun kausi jatkuu lauantaina, kun se isännöi sarjakakkosta Legirus Interiä.— Tilanne on sitten taas toinen, kun saamme Lohen, Cabreron ja varmaan Kuhmosen Jannenkin mukaan. Lue koko uutinen:

