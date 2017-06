Uutinen

Etelä-Saimaa: Kai Karhukorpi: ”Jos nyt loikkaisin, niin siinä kyllä pyllistäisi äänestäjille” Perussuomalaisten Lappeenrannan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Kai Karhukorpi ei usko valtakunnanpolitikkan kuohujen yltävän Lappeenrantaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi tiistaina, kun yli 20 kansanedustajaa kertoi siirtyvänsä uuteen eduskuntaryhmään.— Meidän valtuustoryhmämme Lappeenrannassa on hyvin toimiva. Tämän ei tarvitse, eikä tämä saa vaikuttaa meidän paikalliseen tasoomme, Karhukorpi sanoo.Karhukorpi kertoo itse pysyvänsä perussuomalaisten riveissä.— Minut on äänestetty kaupunginvaltuustoon perussuomalaisena. Jos nyt loikkaisin, niin siinä kyllä pyllistäisi äänestäjille.Hän hämmästelee perussuomalaiset jättäneiden kansanedustajien määrää.— En jaksa uskoa, että näin kokeneet päättäjät tekisivät lähtöpäätöstä näin nopeasti. Haiskahtaa siltä, että lähtöä on mietitty etukäteen puoluekokouksessa tai muualla. Lue koko uutinen:

