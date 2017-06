Uutinen

Etelä-Saimaa: Jouko Viljakainen siirtyy Ketterään apuvalmentajaksi, puolustaja Samuli Tanhualle myös sopimus sekä optio SaiPan kanssa seuraavasta kaudesta Jääkiekon Mestikseen nostettu Imatran Ketterä vahvistaa valmennustaan tutulla miehellä. Viime kaudella SaiPan liigajoukkueen apuvalmentajana toiminut Jouko Viljakainen liittyy Ketterän valmennustiimiin apuvalmentajaksi. SaiPalla ja Viljakaisella on sopimus kaudesta 2017—18. Lappeenrantalainen Viljakainen edusti Ketterää omalla pelaajaurallaan ja on toiminut aiemmin seurassa myös päävalmentajana. Ketterän päävalmentaja Maso Lehtosen valmennustiimiin kuuluvat tulevalla kaudella Jouko Viljakainen ja Pauli Levokari. Maalivahtivalmentajana toimii Petteri Koskinen ja fysiikkavalmennuksesta vastaa Sakari Pusenius. Ketterä on vahvistanut myös puolustustaan viime kaudella Kajaanin Hokissa pelanneella Samuli Tanhualla, 21. Kovaksi ja fyysiseksi peruspuolustajaksi kuvailtu Tanhua (190 kg / 86 cm) pelasi junioriuransa Oulun Kärpissä. Viime kaudella hän keräsi Mestiksessä 43 ottelussa tehopisteet 1+7=8 ja kahdeksassa karsintasarjan ottelussa kaksi syöttöpistettä. Tanhua pelasi viime kaudella myös kaksi liigapeliä Kärppien paidassa. Tanhuan sopimus Ketterän kanssa kattaa kauden 2017—18. Samalla Tanhua ja Liiga-SaiPa ovat solmineet option kaudesta 2018—19. Tänään on julkaistu myös Mestiksen ensi kauden sarjaohjelma. Ketterä aloittaa pelit kotiottelulla Kiekko-Vantaata vastaan perjantaina 29. syyskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Jouko%20Viljakainen%20siirtyy%20Ketter%C3%A4%C3%A4n%20apuvalmentajaksi%2C%20puolustaja%20Samuli%20Tanhualle%20my%C3%B6s%20sopimus%20sek%C3%A4%20optio%20SaiPan%20kanssa%20seuraavasta%20kaudesta/2017122364829/4