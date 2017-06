Uutinen

Etelä-Saimaa: Jani Mäkelä roimii ryhmästä lähteneitä rajuin sanakääntein Lappeenrantalainen kansanedustaja Jani Mäkelä jäi perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Mäkelä ei ymmärrä alkuunkaan ryhmästä eronneita vaan puhuu huonoista häviäjistä, jotka eivät kunnioita kentän demokraattista äänestystulosta. Toki hän sanoo, että tämä on vapaa maa ja jokainen voi tehdä niin kuin hyväksi katsoo. — Puolueen linja ei ole muuttunut mihinkään vaan noudatamme vuoden 2015 vaaliohjelmia. Jos Timo Soini ja muutamat muut ovat niin huonoja häviäjiä, että lähtevät puolueesta kävelemään, kun johtajavaalin tulos ei miellytä, se on tietenkin heidän ratkaisunsa. Mäkelä sanoo, että koko eroamisjuttu oli ennalta päätetty ja juntattu. Hän arvelee, että ilmeisesti joku ministerin erityisavustaja tai vastaava oli vuotanut Iltalehdelle tiedon, joka sitten piti aika hyvin paikkansa. — Lehti oli kirjoittanut, että parikymmentä edustajaa olisi lähdössä. Muutenkin on tullut tietoa, että on ollut soittelua. Minua, joka en ollut Halla-ahon vaan Meren kannattaja vaalissa, ei kuitenkaan pyydetty mukaan. Mäkelä ei osaa sanoa, kuka homman masinoi, mutta hänen mielestään toiminta oli törkeää ja halveksittavaa, etenkin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemeä kohtaan. — Hänelle ei tiedotettu ollenkaan episodista. Kysymykseen, olisiko itse loikannut, jos olisi pyydetty, Mäkelä vastaa, että tuskin. — Olen sitä mieltä, että loikkarin tie politiikassa ei ole pitkä. Kaakkois-Suomen vaalipiiristä eduskuntaryhmästä erosivat työministeri Jari Lindström ja kansanedustaja Kaj Turunen. Puoluekokouksessa toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Juho Eerola jäi ryhmään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Jani%20M%C3%A4kel%C3%A4%20roimii%20ryhm%C3%A4st%C3%A4%20l%C3%A4hteneit%C3%A4%20rajuin%20sanak%C3%A4%C3%A4ntein/2017122364267/4