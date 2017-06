Uutinen

Etelä-Saimaa: Huawei hakee Lappeenrannasta osallistujia opiskelijaohjelmaan — palkintona verkostoitumismatka Kiinaan Kiinalainen televiestintäjätti Huawei etsii suomalaisia tieto- ja viestintäteknologian opiskelijoita Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta matkalle Kiinaan. Seeds for the Future-ohjelman hakuaika päättyy torstaina. Ohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna, jolloin kymmenen opiskelijaa kuudesta eri yliopistosta matkusti Pekingiin ja Shenzheniin. Matkalla oli mukana vuosi sitten Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta Oskari Jahkola. Päätavoitteena on kehittää paikallista ICT-osaamista eri maissa, uudistaa tiedonvälitystä, kasvattaa nuorten kiinnostusta alaa kohtaan sekä edistää digitalisaatiota. Matka Kiinaan järjestetään tänä vuonna 20.8.-3.9. Ensimmäinen viikko vietetään kiinan kielen ja kulttuurin parissa Pekingissä ja toinen Huawein kotikampuksella Shenzhenissä. Seeds for the Future on tärkeä rekrytointiväylä Huaweille, ja yhtiö palkkaa vuosittain 10 000 vastavalmistunutta tai juuri valmistumassa olevaa opiskelijaa. Suomessa yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 340 henkilöä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Huawei%20hakee%20Lappeenrannasta%20osallistujia%20opiskelijaohjelmaan%20%E2%80%94%20palkintona%20verkostoitumismatka%20Kiinaan/20171501/4