Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan perussuomalaiset uskovat suosion nousuun – Halla-ahoon suhtaudutaan varovaisesti Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi ei saa taakseen varauksetonta kannatusta Etelä-Karjalassa. Perussuomalaisten naisten puheenjohtaja, lappeenrantalainen Marja-Leena Leppänen suhtautuu puolueen tulevaisuuteen odottavalla ja jännittyneellä mielellä. Leppänen ei itse ollut Halla-ahon valinnan kannalla, mutta sopeutuu enemmistön päätökseen. Hänen mukaansa Halla-aho on etukäteen tuomittu liian ankarasti. — Aika näyttää, onko hän puheenjohtajatyyppiä. Perussuomalaisilla on kaksi vaihtoehtoa, nousu tai tuho. Oppositioon siirtyminen varmasti kasvattaisi puolueen valtavan suureksi. Leppänen on ollut mukana SMP:ssä vuodesta 1968 ja sen jälkeen perussuomalaisissa. Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa hän on tällä hetkellä varasijalla. Toinen pitkän linjan perussuomalainen Auli Kangasmäki puolestaan ei näe puolueen johdon vaihdossa mitään syytä huoleen. — Tämä on jäsenistön tahto. Halla-aholla on nyt vahva mandaatti. Ajat ovat muuttuneet, Kangasmäki sanoo. Hallituksen hajoaminen ei tullut hänelle yllätyksenä. Hänen mukaansa puolueessa on totuttu suuriinkin muutoksiin. — Tämä ei ole niin huono juttu, mitä ensin voisi ajatella. Kannatus kasvaa nyt väkisinkin, ja saamme enemmän edustajia vuoden 2019 vaaleissa. Kangasmäki asuu Lappeenrannassa ja toimii perussuomalaisten talouspäällikkönä. Puolueen toiminnassa hän on ollut mukana vuodesta 1980. Lappeenrannan perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Juha Turkia sanoo ymmärtävänsä ne taustat, minkä takia Halla-aho valittiin puolueen johtoon. — Katsotaan nyt, kuinka asiat lähtevät liikkeelle. Hänen ulostulonsa viikonloppuna vaikutti kelvolliselta. Turkian mukaan Lappeenrannan perussuomalaiset keskittyvät paikallisiin asioihin, eikä puolueen johdon vaihtuminen vaikuta heidän toimintaansa pätkääkään. Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa vihreät, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat muodostaneet yhdessä teknisen vaaliliiton. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Virpi Junttilan mukaan liitto on käytännössä vain paikkojen jakoa. — Meidän täytyy joka tapauksessa katsoa, miten yhteistyö sujuu. Jos perussuomalaisten linja muuttuu sellaiseksi, ettemme voi tukea sitä, silloin emme tee yhteistyötä. Myös Imatran perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Saarimäki on sitä mieltä, ettei Halla-ahon valinta vaikuta paikallispolitiikkaan mitenkään. — Valtakunnan politiikka on eri asia. Näillä eväillä meidän on tultava toimeen. Me teemme työtä imatralaisten hyväksi, sanoo Saarimäki. Lue koko uutinen:

