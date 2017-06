Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten vanhusten kuntoutusmalli keräsi kiitosta — arvioitiin parhaaksi Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) vanhusten kuntoutuksen toimintamalli on saanut hyvät arviot. Eksoten käytössä oleva toimintamalli on osoittautunut parhaaksi, kun se uudisti ikäihmisten kuntoutusmallia. Eksoten suuri linja on vähentää vanhusten laitoshoitoa ja lisätä kotihoitoa. Näin todetaan Muuttuva yhteiskunta — muuttuvat palvelut -projektin tuloksissa. Kehitysprojektissa oli mukana 23 valtionhallinnon, kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien, säätöiden ja yritysten tahoa. Loppuraportti on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön ”Ikääntyvän väestön kuntoutus ja kunnan ylläpito” -julkaisuna. Ikäihmisten kuntoutus on toteutettu eri tavoin eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Vanhuspalvelulaissa kotona asumisen tavoitetasona tavoitellaan 92 prosenttia, jonka Eksote ylittää. Raportin mukaan toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämänlaatua, ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/13/Eksoten%20vanhusten%20kuntoutusmalli%20ker%C3%A4si%20kiitosta%20%E2%80%94%20arvioitiin%20parhaaksi%20Kunnallisalan%20kehitt%C3%A4miss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20julkaisussa/2017122363031/4