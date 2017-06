Uutinen

Etelä-Saimaa: Airi Aalto: ”Nyt on pidettävä pää kylmänä ja jalat maassa” Imatran perussuomalaisten valtuutettu Airi Aalto on seurannut puolueen eduskuntaryhmän hajoamista yllättyneenä. — Tuntuu, että nyt on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa. Moni on viime päivien käänteistä ymmällään. Jyväskylän puoluekokouksessa mukana ollut Aalto kertoo, ettei olisi uskonut vielä pari päivää sitten ryhmän hajoavan kahteen leiriin. — Katson rauhassa, mitä tulevien päivien aikana tapahtuu ja mikä on lopputulema. Aion keskittyä Imatran paikallisten asioiden hoitamiseen. Siihen työhön nämä käänteet eivät vaikuta. Aalto ei ota kantaa siihen asettuuko hän jatkossa puolueen uuden puheenjohtajan Jussi Halla-Ahon vai Uudeksi vaihtoehdoksi nimetyn ryhmän taakse, johon kuuluu muun muassa Timo Soini. — En tässä vaiheessa hyppää kumpaankaan veneeseen. Otan kantaa sitten, kun selviää millä konsepteilla jatketaan eteenpäin. Nyt on pidettävä pää kylmänä ja jalat maassa. Aalto osallistuu tänään perussuomalaisten kunnallisjärjestön kokoukseen. Hän kertoo, että kokous on kutsuttu koolle jo aiemmin. — Tämän päivän tapahtumista varmasti keskustellaan paljon. Olemme silti maltillista väkeä. Lue koko uutinen:

