Etelä-Saimaa: Yliopiston villiksi mennyt pysäköinti pistetään aisoihin Yksityisautojen meri ottaa vastaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lut) Green campukselle tulijan. Lut kannustaa autoilijoita bussin ja lihasvoiman käyttöön. Kampuksella on nyt 1 100 pysäköintipaikkaa. Niiden käyttöä yritetään tehostaa syksyllä alkavalla kokeilulla. — Jatkossa myös tolpattomille paikoille on suunnitteilla pieni kuukausimaksu ja alueelle pysäköintiin tarvitaan lupa. Järjestelyillä lämmityspaikkoja riittää nykyistä useammille, selvittää Lut:n kiinteistöpäällikkö Harri Lumme. Vieraspaikat ja hyväksi havaittu kahden tunnin kiekkopysäköinti pääoven edustalla säilyvät ennallaan. — Tämän kaiken toivotaan vähentävän autojen määrää. Kävelymatkan päässä kampukselta asuvat jättäisivät auton kotiin. Vastaava muutos on tehty muun muassa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Lumpeen mukaan vihreän kampuksen idea pitäisi näkyä myös julkisen liikenteen suosimisessa. — Joukkoliikenteen yhteydet kampukselle ovat nykyään erinomaiset, samoin kevyen liikenteen raitit. Vaikka kampuskaavassa alueen rakennusoikeus lisääntyy 50 prosenttia nykyisestä, alueelle ei tule lisää pysäköintipaikkoja.

