Etelä-Saimaa: Yliopiston rakennuksia vapautuu muuhun käyttöön, kampukselle sovitellaan asuntoja sekä toimisto- ja liiketilaa Laajentamisvuosien jälkeen Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lut) jatkaa tiloistaan luopumista Skinnarilassa. Kun Lut tiivistää toimintojaan, jopa kokonaisia rakennuksia vapautuu muuhun käyttöön. — Kaikkiaan yliopisto tehostaa tilankäyttöään 25 prosenttia siitä mitä se oli joitakin vuosia sitten, selvittää Lut:n kiinteistöpäällikkö Harri Lumme. Parhaillaan peruskorjataan Verso-projektissa yliopiston 1-rakennusta,16 500 neliön lähes 180 metriä pitkää rakennuskokonaisuutta. Neliöistä jää yliopiston käyttöön 9 300, 5 300 menee Saimaan ammattikorkeakoululle ja loput, noin 1 900 neliötä jäävät kiinteistöt omistavalle Suomen Yliopistokiinteistöille. Ammattikorkeakoulu siirtää muissa yliopistorakennuksissa olevia tilojaan peruskorjattuun Versoon. Yliopistolle jää tilaa tyhjilleen huolimatta siitä, että sinne siirtyvät myös Ruokolahden toimipisteessä sekä Skinnarilan Tulevaisuuden tehtaassa olevat laboratoriot. Yliopisto luopuu kokonaan niin sanotusta 4-rakennuksesta, jossa on yli 4 100 neliötä. Yliopiston talousjohtajan Minna Sutelan mukaan sisäpuolisen peruskorjauksen jälkeen ehkä vuoden, parin päästä kohennetaan yliopiston etualuetta ja pääsisäänkäyntiä. Uusia jopa nykyisten rakennusten lomaan Uudenlaisen monen toiminnan kampusalueen kehittämisessä auttaa parhaillaan nähtävillä oleva Skinnarilan kampuskaava. Sen mukaan alueelle voi sijoittaa myös tuotanto- ja toimistotiloja. Asumista ja liiketiloja voi lisäksi olla viidesosa alueen rakennusoikeudesta. Yliopistorakennusten kupeeseen on kaavoitettu asuin- ja liikerakentamista. Kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori selvittää, että kaavan suomia uusia toimintoja voi sovitella myös nykyisten yliopiston käytössä olevien rakennusten lomaan. — Nykyaikaisen kampusajattelun mukaan kampus ei ole irrallinen saareke yhteiskunnassa. Kampus yhdistyy kaupunkirakenteeseen ja on monipuolinen erilaisten toimintojen kokonaisuus. Kampus tulee osaksi elävää kaupunkia. Veijovuoren mukaan kaava on erittäin joustava. Niin massoittelua kuin rakennusten käyttöäkin voi muuttaa. Kaavassa Skinnarilankatu muuttuu Yliopistonkaduksi ja kadulle tulee liikenneympyrä. Tyhjälle tilallekin haettava käyttöä Kampuskehityksen johtaja Juha Uotila Suomen Yliopistokiinteistöistä toteaa, että kampusalueiden muuttuminen ja jopa tyhjeneminen kokonaan on valtakunnallinen ilmiö. — Nyt toteutamme laadittua kampusstrategiaa. Tiloja tyhjenee, ja jotain uutta on niihin keksittävä. Uutta suunnitellaan myös nykyisten rakennusten yhteyteen. Mennään sinne sekaan. Sinne uppoutuu palvelukatua ja erilaisia asioita. Jonkinlainen oppilaitostoiminta olisi Uotilan mukaan luontevinta käyttöä vapautuville tiloille. Jos käyttötarkoitus taas muuttuisi kovin paljon, se tietäisi suurempia kustannuksia. — Eli mieluiten uusiksi käyttäjiksi otettaisiin vaikka peruskoulu, lukio, aikuiskoulutusta tai vaikka sektoritutkimuslaitos. Nämä kaikki voisivat hyötyä siinä samassa olevista opinahjoista. Lue koko uutinen:

