Etelä-Saimaa: Vladimir Putinillekin kokannut Petri Siitonen yrittäjäksi Imatralle: Pato-ravintolan kippariksi heinäkuussa Imatrankoskella Pistetalojen liikenneympyrän tuntumassa toimiva Pato-ravintola saa uuden yrittäjän heinäkuun alussa. Ohjaksiin tarttuu Petri Siitonen, 50, Huittisista. Miehellä on kokin ja keittiömestarin työstä pitkä kokemus. Hän kiertänyt uransa aikana Lapin hiihtokeskukset, ollut töissä Haikon kartanossa, Suomen suurlähetystössä Liettuassa, Valtionhotellissa ja muun muassa Lappeen Ruustinnassa Lappeenrannassa. Ansioluettelon erikoisuus liittyy Vladimir Putiniin. Siitonen vastasi vuonna 2010 Putinin ja Matti Vanhasen pääministeritapaamisen illallisjärjestelyistä Suomessa. Imatra oli tähtäimessä pidemmän aikaa Siitosen yhtiökumppaniksi Imatralle tulee pitkän linjan ammattilainen Lappeenrannasta. Muiden sitoumuksien vuoksi hänen nimeään ei kerrota vielä julkisuuteen. Parivaljakko etsi pitkään Etelä-Karjalasta ja etenkin Imatralta paikkaa yhteiselle ravintolalle. Imatralla on selkeä tilaus laadukkaalle lounasravintolalle ja catering- ja pitopalveluyritykselle, Siitonen uskoo. Hän kokee seudun itselleen läheiseksi. — Saappaat ovat syvällä Etelä-Karjalan mullassa. Isä on Simpeleeltä, äiti Parikkalasta, Siitonen kertoo. Itse hän varttui Kyröskoskella, jonne perheen vei isän työ. Aitoja makuja, ei eineksiä Paikka Imatralta löytyi sattumalta. Siitonen luki Uutisvuoksen nettiuutisista, että lounasravintola Pato sulkee ovensa yrittäjä Tracy Blackwell-Tuovilan eläköitymisen takia, koska jatkajaa ei ole löytynyt. Asiat etenivät tämän jälkeen nopeasti. Siitonen ottaa ravintolan hoitoonsa lennosta 3. heinäkuuta. Nykyinen yrittäjä on luvannut pitää ovet auki siihen saakka. Eikö häntä hirvitä avata lounasravintolaa keskellä kuuminta lomasesonkia? Ei, koska rauhallinen aloitus helpottaa uusien yrittäjien sisäänajoa, Siitonen vastaa. — Todella hyvä, ettei ravintolan toimintaan tule taukoa. Tarjolla tulee olemaan selkeää, itse tehtyä perusruokaa, josta raavas mieskin tulee täyteen, mutta myös monipuolinen salaattibuffet ja kevyitä vaihtoehtoja. — Maku edellä mennään. Eineksiä ei käytetä, Siitonen lupaa. Myöhemmin suunnitelmissa on laajentaa juhla-, catering- ja pitopalvelutoimintaan. Lue koko uutinen:

