Etelä-Saimaa: Stora Enson Imatran tehtaiden pääluottamusmies: "On yllättävää, että yt-neuvottelut kohdistuvat näin rajusti Imatralle" Stora Enson Imatran tehtaiden henkilöstö sai tiedon yt-neuvotteluiden käynnistymisestä maanantaiaamuna, kertoo pääluottamusmies Arto Hulkko. — Ei tässä mieli mettä keitä. Tunnelmat henkilöstön keskuudessa eivät ole iloiset, se on selvä. Hulkon mukaan yt-neuvottelut eivät tulleet täytenä yllätyksenä. Neuvotteluja osattiin aavistella sen jälkeen, kun Stora Enso-konserni julkisti helmikuussa kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoitteena on pienentää konsernin vuosittaisia kustannuksia 50 miljoonaa euroa. — Se on kuitenkin yllättävää, että neuvottelut osuvat näin rajusti Imatran tehtaisiin. Sitä ei osattu odottaa, että vähennystarve olisi näin suuri, kysyy Hulkko. Yt-neuvottelut voivat johtaa maksimissaan 30 työpaikan vähentämiseen. Neuvottelut koskevat Imatran tehtaiden koko henkilöstöä, eli 870 työntekijää. — Imatran tehtaat ovat tehneet viime vuosina hyvää tulosta. Vuoden 2016 tulos oli kaikkien aikojen toiseksi paras, ja vuonna 2015 tehtiin kaikkien aikojen paras tulos. Tässäkö on kiitos, kysyy Hulkko. Hänen mukaansa neuvotteluihin lähdetään puolustamaan työpaikkoja. Tavoitteena myös on, että vähennyksissä voitaisiin hyödyntää niin sanottuja pehmeitä keinoja. — Jos mahdollista, niin eläkeputkia pyritään saamaan auki, jotta kovia irtisanomisia ei tulisi, Hulkko kertoo. Hän muistuttaa, että yt-neuvotteluiden seurannaisvaikutukset heijastuvat myös koko Imatran alueeseen. Pääluottamusmiehenä häntä huolestuttaa myös henkilöstön jaksaminen. — Mielessä ovat vuosien 2013 ja 2008 irtisanomiset. Jos tehtailla työmäärä säilyy samana tai jos tuotanto kasvaa, niin kuinka käy henkilöstön jaksamisen.

