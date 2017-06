Uutinen

Etelä-Saimaa: Stora Enson Imatran tehtaiden johtaja: ”Vähennystarve ja vähennysten toteutustapa tarkentuvat yt-neuvotteluissa” Stora Enson Imatran tehtailla käynnistetään 20. kesäkuuta yt-neuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä. Yhtiön ilmoittama vähennystarve on maksimissaan 30 työntekijää. — Neuvottelut aloitetaan eri henkilöstöryhmien kanssa. Niiden aikana tarkentuu vähennystarve ja se kuinka vähennykset toteutetaan, kertoo Imatran tehtaiden johtaja Jari Tiura. Suunnitellut toimenpiteet ovat osa Stora Enso-konsernin helmikuisen vuosikatsauksen yhteydessä tiedottamaa kannattavuuden parantamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on pienentää konsernin vuosittaisia kustannuksia 50 miljoonaa euroa. Tiuran mukaan yksittäisiä tietoja ei julkisteta siitä, kuinka paljon säästöjä haetaan Imatran tehtailta. — Yt-neuvotteluiden tavoitteena on tehostaa tehtaan toimintaa, jotta pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa. Tehtaan kannalta neuvotteluiden vaikutukset tulevat näkymään positiivisena, koska tehtaan kustannustasoa saadaan vähän kannattavammaksi. Tiura ei lähde arvioimaan millaiset vaikutukset tulevat käytännössä olemaan tehtaan tuotannon tai työjärjestelyiden kannalta. — Tällaiset yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa. Yt-neuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Stora Enson Imatran tehtailla työskentelee 870 henkilöä. Lue koko uutinen:

