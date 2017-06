Uutinen

Etelä-Saimaa: Skinnarilan hovin tulevaisuus auki, myynti yksi vaihtoehto Skinnarilan hovin tulevaisuus ei ole vieläkään ratkennut. Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuokrasopimus umpeutui vuodenvaihteessa. Yliopisto oli käyttänyt hovia vuosikymmenet edustustilana. Lisäksi rakennusta oli vuokrattu juhlatilaksi. Toivo Kuulan huvilana tunnetun Skinnarilan hovin omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt (Syk). Syk:n kampuskehitysjohtaja Juha Uotila sanoo, että rakennuksen tulevaisuutta pohditaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muiden toimijoiden kanssa. — Sekin on yksi vaihtoehto, että se myydään. Tavoitteena olisi Uotilan mukaan löytää oikeantyyppinen toimija, jolla olisi lisäksi oikeat tarkoitusperät. — Jos sellainen ilmenee, niin sitten se lähtee, mutta kiirettä ei ole päästä rakennuksesta eroon. Uotila korostaa, että toimijan on ymmärrettävä rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo. — Siihen tulevan toiminnan olisi hyvä virkistää koko aluetta samalla. Kampuskaavassa Skinnarilan hovin rakennukset on suojeltu. Lisäksi läheinen Parkinmäen arvokas harjualue on varustettu säilyttävin merkinnöin. | Anne Kotiharju Lue koko uutinen:

