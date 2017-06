Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen hyvinvointiasemalla sisäilmaongelma: väistötiloja etsitään Hyvinvointiasemaksi muuttunut Savitaipaleen terveyskeskus kärsii sisäilmaongelmista. Kevättalvella tehdyn sisäilmastokyselyn tulokset olivat niin hälyttäviä, että tiloissa vuokralaisena toimiva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) edellyttää väistötilojen pikaista järjestämistä ongelmapisteiden henkilöstölle. Tilanne on kaikkein heikoin niin sanotun kotihoitokäytävän varrella. Kotihoidon ohella väliaikaistiloja tarvitsevat myös laboratorio ja kuntoutusosasto. Savitaipaleen kunta on neuvotellut seurakunnan kanssa nykyisen kirkkoherranviraston vuokraamisesta Eksoten käyttöön. Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaisessa kokouksessaan. Kirkkoherranvirasto vapautuu syksyllä Seurakunta valmistelee parhaillaan kirkkoherranviraston siirtoa seurakuntatalon yhteyteen, jolloin keskelle kirkonkylään jää 280 neliötä tyhjää toimisto- ja harrastetilaa. Asiaa selvitettäessä on todettu, että tilat soveltuvat kotihoidon käyttöön lähes sellaisenaan. Laboratorio tarvitsee huoneistoon lisää vesi- ja viemäripisteitä, ja valaistus täytyy modernisoida. Tontilta ja lähialueelta voidaan osoittaa Eksoten käyttöön noin kymmenen pysäköintipaikkaa. Kellarikerroksen tilat on tarkoitettu lähinnä sosiaali- ja harrastetiloiksi. Jos Eksote pystyy hyödyntämään nämä tilat tehokkaasti, niihin voidaan sijoittaa myös kuntoutusosasto. Tilat vapautuvat näillä näkymin syyskuun puolivälissä. Muutamaan toimistohuoneeseen pääsee tarvittaessa aikaisemminkin. Kymmenien tuhansien eurojen kustannukset Väistötilat aiheuttavat Savitaipaleen kunnalle usean kymmenen tuhannen euron kustannukset. Varsinaisen vuokran ohella rahaa on varattava LVI-järjestelmien rakentamiseen, tietotekniikan järjestämiseen sekä kalustehankintoihin. Vuokran suuruudesta ei ole vielä neuvoteltu seurakunnan kanssa. Myös Eksoten kanssa tehty vuokrasopimus aiotaan ottaa tarkasteltavaksi. Lue koko uutinen:

