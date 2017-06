Uutinen

Etelä-Saimaa: Rekka ja henkilöauto törmäsivät Kouvolan ja Luumäen rajalla — tie on suljettu liikenteeltä Rekka ja henkilöauto ovat törmänneet toisiinsa Pajarin suoralla Kouvolan ja Luumäen rajan tuntumassa. Kummassakin ajoneuvossa oli vain kuljettaja. Kumpikaan ei ilmeisesti ole loukkaantunut vakavasti. Onnettomuus sattui noin kello 19.30. Autot olivat lähestyneet toisiaan vastakkaisista suunnista. Autot olivat törmäyksen jälkeen päätyneet eri puolille tietä. Rekassa on polttoainevuoto. Tie on suljettu liikenteeltä rekan nostotyön vuoksi. Päivitetty tietoja kello 21.47. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/12/Rekka%20ja%20henkil%C3%B6auto%20t%C3%B6rm%C3%A4siv%C3%A4t%20Kouvolan%20ja%20Luum%C3%A4en%20rajalla%20%E2%80%94%20tie%20on%20suljettu%20liikenteelt%C3%A4/2017522361405/4