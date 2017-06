Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen Kännätsalon jaloberyllikaivos toimii hiljalleen, huippukausi koettiin vuosina 2004—2007 Toiminta jatkuu verkalleen rouva Jenni Haukion jaloberyllikorun sylttytehtaalla. Karelia Berylin jalokivikaivos on toiminut Luumäen Kännätsalossa viitisentoista vuotta. Sieltä löytyy maailmanluokan jaloberylliä. — Louhos on tyhjennetty vedestä, mutta juuri muuta ei ole tänä vuonna vielä tehty, Karelia Berylin osakas, lappeenrantalainen Timo Rönkä kertoo. Rönkä, Jukka Rusanen ja Jari Vepsäläinen perustivat Karelia Berylin 2000-luvun alussa. Se aloitti toimintansa samalla paikalla, jossa 1980-luvulla oli kolmen kiviharrastajan kaivosvaltaus. Tuona aikana löytyneestä jalokivestä työstettiin koru tasavallan presidentin kanslialle. Karelia Beryl perusti Kännätsaloon kaivospiirin ja toi mukanaan modernit työvälineet. — Kun me aloitimme, siellä ei ollut kovin isoa monttua, sillä siellä oli louhittu vain käsipelillä, Rönkä sanoo. Jalokiveä Kalevala Korulle Kaivoksen tähänastinen huippukausi osui vuosille 2004—2007. Tuolloin jaloberylliä löytyi, ja Karelia Beryl toimitti sitä Kalevala Korulle, joka hyödynsi sitä Lähde-korusarjassa. Viime vuodet ovat olleet hiljaisia yksin sen takia, että Rönkä on sairastellut. Toiminta ei kuitenkaan ole loppumassa eikä kaivosta olla sulkemassa. — Toivottavasti pääsemme tänä kesänä töihin. Jatkamme päivä kerrallaan sen mukaan, mitä eteen tulee. Joskus löytyy ja joskus ei Jaloberyllin etsintää Rönkä vertaa kullanhuuhdontaan. — Joskus löytyy ja joskus ei. Etsintä on kovaa työtä. 99 prosenttia työstä ei tuota tulosta. Etukäteen ei voi tietää, löytyykö mitään. Hukkavuosia tulee väistämättä. Ei auta muu kuin kaivaa ja toivoa, että jotakin löytyy. Kännätsalosta on löytynyt myös savukvartsia ja pieniä määrin topaasia. Syvyyksissä on lisäksi ametistia. Savukvartsille ei löydy markkinoita Karelia Berylin varastossa on runsaasti laadukasta savukvartsia, mutta sille ei ole Suomessa markkinoita. Kukaan ei ole aiemmin pystynyt tarjoamaan sitä jalostukseen. Rönkä toivoo, että joku kotimainen valmistaja kiinnostuisi savukvartsista. Yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Röngän mukaan yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia. Luumäellä on vieraillut lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita sekä geologian opiskelijoita. — Tieteellinen puoli on kulkenut koko ajan rinnalla. Täysin kotimainen edustuskoru Karelia Berylin 5,3 hehtaarin kaivospiiri sijaitsee Saarentien molemmin puolin. Yhtiö sai vuonna 2011 luvan tien siirtämiseen omalla kustannuksellaan muutaman sadan metrin matkalla, sillä esiintymä jatkuu tien alle. Tien siirto on tulevien vuosien asia. Timo Rönkä on hyvillään tasavallan presidentin kanslialle lahjoitetusta jalokivikorusta. — Korusta voi sanoa, että se on ainutlaatuinen ja täysin kotimainen. Sellaista ei ole kuin meillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/12/Luum%C3%A4en%20K%C3%A4nn%C3%A4tsalon%20jaloberyllikaivos%20toimii%20hiljalleen%2C%20huippukausi%20koettiin%20vuosina%202004%E2%80%942007/2017122343134/4