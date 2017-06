Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikenneonnettomuus Parikkalassa Kuutostiellä — henkilöauto ja traktori kolaroivat liki 100 kilometrin tuntinopeudessa Kuutostiellä Parikkalassa on sattunut liikenneonnettomuus. Henkilöauto ja traktori kolaroivat Kuutostiellä Parikkalassa. Tarkka tapahtumapaikka on Kirjalavalasta 900 metriä Saaren suuntaan. Törmäyksessä henkilöautolla oli vauhtia noin 100 km/h, ja törmäyksen johdosta auto päätyi tien sivuun ojaan katolleen. — Kummankaan ajoneuvon kuljettajat eivät loukkaantuneet vakavasti, mutta paikalla on ensihoito ottamassa tilanteen haltuunsa, kertoo päivystävä palomestari Juuso Punnanen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos on paikalla varmistamassa, että ojaan ajautunut ajoneuvo ei syty tuleen eikä valuta jätteitä maastoon. Henkilöauton siirtämisen aikana paikalla on liikenteenohjaus. Siirron tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Lue koko uutinen:

