Etelä-Saimaa: Lappeenrannasta kaksi jäsentä, Imatralta yksi — maakuntauudistuksen väliaikaishallinto sai kokoonpanonsa Etelä-Karjalaan on nimetty väliaikainen valmistelutoimielin. Kyse on virkamiesryhmästä, joka luotsaa maakuntauudistuksen käynnistämistä. Ryhmässä on jäseniä kunnista ja maakunnallisista toimijoista. Valmistelutoimielin toimii maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti ja sen toiminnan rahoittaa valtio. Virkamiesryhmän ohella maakuntauudistusta valmistellaan poliitikoista koostuvan seurantaryhmän toimesta. Samalla Etelä-Karjalassa siirrytään maakuntauudistuksen seuraavaan vaiheeseen eli väliaikaishallintoon. Hallinnon toiminta alkaa heti, mutta sen asema vahvistetaan oletettavasti vasta syksyllä. Tuolloin eduskunnan odotetaan hyväksyvän maakuntauudistukseen liittyvät päälait. Lue koko uutinen:

