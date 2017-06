Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansallisbaletin kesäkiertue-esitys toteutuu näillä näkymin Satamatorilla sateesta huolimatta – osa tanssinumeroista karsiutuu pois turvallisuusriskin takia Kansallisbaletin kesäkiertue esiintyy näillä näkymin tänä iltana kello 18 Satamatorilla Lappeenrannassa sateesta huolimatta. — Jos sää ei radikaalisti muutu vielä pahempaan suuntaan, aiomme esittää lyhennetyn, noin 20 minuutin kokonaisuuden, kertoi Kansallisbaletin viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen kello neljältä iltapäivällä.Turvallisuussyistä tanssijat eivät voi märällä näyttämöllä esittää kohtauksia, joissa käytetään kärkitossuja.Kiertueen mukana on myös Lappeenrannasta kotoisin oleva tanssija Anni Jokimies. Hän on varautunut esittämään muun muassa Auroran variaation Prinsessa Ruusunen -baletista. — Annilla on kova aikomus esittää variaatio säästä huolimatta, koska kotikaupungin yleisö on niin tärkeä, Iltanen sanoo. Kansallisbaletti on järjestänyt Satamatorille istuimia. Jussi Iltanen neuvoo, että yleisön kannattaa tuoda mukanaan jokin muovinen istuinsuojus, vaikkapa muovipussi, koska istuimet ovat märkiä. Lue koko uutinen:

