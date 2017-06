Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Kopra: hallitusyhteistyö on mahdollista vain, jos perussuomalaiset sitoutuu hallitusohjelmaan ja sen henkeen Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) oli yllättänyt Jussi Halla-ahon (ps.) valinnasta puolueensa puheenjohtajaksi. — On arvioitu, että perussuomalaiset on aika eri puolue nyt, kuin mitä se oli vielä perjantaina. Suurin yllätys oli se, että Halla-ahon hengenheimolaiset veivät myös puolueen muut johtopaikat, Kopra toteaa. Kopra ei halua ottaa henkilökohtaisesti kantaa siihen, voiko kokoomus jatkaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. — Keskustelu ja pohdinnat aiheesta ovat kesken. Iso kuva muodostunee päivän mittaan, Kopra sanoo. Hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset neuvottelevat paraikaa siitä, voiko hallitus jatkaa. Neuvottelut alkoivat kello kymmeneltä Kesärannassa pääministeri Juha Sipilän virka-asunnolla. Mukana ovat Petteri Orpo (kok) ja Jussi Halla-aho. Kopran mukaan yhteistyön ehdoton edellytys on, että perussuomalaiset sitoutuvat hallitusohjelmaan ja sen henkeen. — Tämä on pohdinnan paikka. Sanomiset vaikuttavat, mutta lopulta teot ratkaisevat. Ja ne teot, mitä luvataan tehdä, niiden pitää olla yleisesti hyväksyttäviä. Kopran mukaan vielä on liian aikaista sanoa, että mitä tapahtuu sote-uudistukselle ja maakuntauudistukselle, mikäli hallitus hajoaa. Etelä-Saimaa seuraa tilannetta. Lue koko uutinen:

