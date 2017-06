Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran urheilutalon uusi katsomo valmistunut — myös kattoa korjattiin ja radonongelmasta päästiin eroon Keväinen Imatran urheilutalon palloiluhallin katsomoremontti on valmistunut aikataulun mukaisesti. Katsomoelementtejä on nyt hallin kummallakin sivulla, istumatilaa on ja uudet istuimetkin ovat varsin komeat. Palloiluhalli oli toukokuun kiinni remontin vuoksi, ja on jälleen normaalisti käytössä. Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n tekninen isännöitsijä Heikki Varis kertoo uudistuksen sujuneen mallikkaasti. — Uusi katsomo on valmis ja remontti sujui suunnitelmien mukaan, hän toteaa. Keväällä katsomon arvioitiin maksavan noin 150 000 euroa, ja Variksen mukaan budjetissa on pysytty. Myös urheilutalon katolla tehtiin korjaustöitä. Huonokuntoinen katto on jo pitkään vaatinut kunnon korjausta, mutta ainakin pahimmista vuotokohdista päästiin nyt eroon. — Vesikaton osalta saatiin nyt tehtyä paikkauskorjauksia, ja laajempikin remontti on suunnitteilla tulevaisuuteen, kertoo Varis. Radonarvot saatiin kuriin Kevättalvella myös urheilutalon huoneilmassa ilmeni ongelma. Talon alimman kellarikerroksen radonpitoisuudet ylittivät enimmäisohjearvon ja säteilyturvakeskus STUK määräsi lisämittauksia. Tiloihin ei kuitenkaan tarvinnut määrätä käyttörajoituksia, ja nyt ongelma on saatu hoidettua. — Saimme mittausten tulokset STUK:lta, pitoisuudet näyttävät kiinteistössä hyviltä ja ovat selvästi alle vaadittujen arvojen. Jatkotoimenpiteitä ei tarvita, ilmanvaihdon tasapainotuksilla ja korjauksilla päästiin tavoitteisiin, Varis sanoo tyytyväisenä. — Todella hyvä juttu, että näinkin pienillä toimilla saatiin homma kuntoon. Lisää remontteja tulevaisuudessa Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/12/Imatran%20urheilutalon%20uusi%20katsomo%20valmistunut%20%E2%80%94%20my%C3%B6s%20kattoa%20korjattiin%20ja%20radonongelmasta%20p%C3%A4%C3%A4stiin%20eroon/2017522356515/4