Hallitus kaatuu — Mäkelä: Ennalta suunniteltu manööveri 

Kuva: Mika Strandén

Oliko hallituksen kaatuminen yllätys, perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä?

— Hallituskriisi oli ennalta suunniteltu manööveri siinä tapauksessa, että Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi. Sitä ei keksitty tänään. Epäilen tapahtuneen spontaaniutta senkin takia, että pääministeri peruutti jo monta päivää sitten kaikki tapaamisensa keskustellakseen Halla-ahon kanssa.

Perussuomalaisten kannalta hallituksen kaataminen on petos. Olemme ainoa puolue, joka on noudattanut hallitusohjelmaa. Muut ovat livenneet siitä milloin minkäkin asian suhteen.



Sipilä ja Orpo kertoivat hallituksen kaatumisen syyksi muun muassa arvopohjien erilaisuuden. Mitä mieltä olet tästä?

— Puhe erilaisesta arvopohjasta on jonninjoutavaa. Keskusta ja kokoomus ovat itse suostuneet nykyisen hallitusohjelman kirjauksiin. Niiden heikot ja selkärangattomat johtajat koittavat vain selittää tapahtunutta omilleen puheella arvopohjasta.



Saadaanko Suomeen uusi hallitus neuvotteluiden vai ennenaikaisten vaalien kautta?

— Puolueiden pitää keskenään miettiä, kuka on valmis lähtemään hallitukseen ja millä ehdoilla. Perussuomalaiset ei uusia vaaleja pelkää. Nykyhallituksen selkärangan pelastamiseen ne eivät riitä.