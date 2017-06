Hallitus kaatui — Kopra: Kaksi isoa syytä

Kuva: Elena Liseytseva

Mihin hallituksen kaatuminen käytännössä ja ensimmäiseksi vaikuttaa, Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra?

— Eduskunnan valiokuntatyöskentelyyn. Nyt hallitusohjelmaan sitoutuneilla puolueilla ei ole enemmistöä, joten yllättäviä käänteitä voi tulla. En usko että tämä vaikuttaa isoimpiin asioihin, sote- ja maakuntauudistukseen, sillä ne eivät ratkea viikon-parin sisään.



Keskusta ja kokoomus ovat Perussuomalaisten kanssa eri linjoilla siitä, mihin hallitus kaatui. Mikä on sinun näkemyksesi?

— Siihen on kaksi isoa syytä. Toinen on Halla-ahon ilmoitus siitä, ettei hän tee ministerin työtä ja ole mukana Suomen päivänpolitiikassa. Tarvittaessa vaikeita asioita on pystyttävä päättämään jopa tunneissa. Jos puolueen viimeisen sanan sanoja kertoo mielipiteensä välimiehen tai puoluetoimiston kautta, tulee epäily että oliko tämä nyt se viimeinen sana, vai onko tuossa vielä jotain muuta.

Tällaiseen ei olla Suomessa totuttu, enkä pidä sitä hyvänä.

Toinen avainasia on hallitusohjelmaan sitoutuminen. Perussuomalaisten kommenttien perusteella näyttää, että puolue olisi mukana hallituksessa vain niin kauan kuin se palvelee heidän muita tarkoituksiaan ja kannatuksen nousua.



Saadaanko Suomeen uusi hallitus neuvotteluin vai ennenaikaisin vaalein?

— Ennenaikaisia vaaleja ei varmaan toivo kukaan.