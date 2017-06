Hallitus kaatui — Kiljunen: Demarit hallitukseen vain uusien vaalien kautta

Kuva: Kai Skyttä

Valitaanko Suomeen uusi hallitus neuvottelujen vai ennenaikaisten vaalien kautta, SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen?

— Uskon, että ennenaikaiset vaalit ovat viimeinen vaihtoehto, vaikka oppositiopuolueena olemmekin nyt odottavalla kannalla hallituksen tekemisten suhteen.

Tilanne oli kuitenkin odotettavissa. Halla-ahon valinta tai arvomaailma ei hallituksen kaatumista ratkaissut, vaan koko Perussuomalaisten puoluejohdon valinta.



Olisivatko demarit valmiita lähtemään hallitukseen?

Demareiden yhteinen linja on, että me voimme mennä Sipilän johtamaan hallitukseen vain uusien vaalien kautta.

Vaikuttaako hallituksen kaatuminen sote- ja maakuntauudistukseen?

— Sote ja maakuntauudistukset ovat viime metreillä. Jos RKP ja Kristilliset vaativat, sote-palvelujen yhtiöittämissuunnitelmia voisi olla nyt mahdollista muuttaa. Hallituspuolueiden osalta tilanne on vaikea, mutta itse aiheutettu. Hallitus sivuutti opposition kokonaan pois soten pohjaesityksestä, joten nyt sen on nyt vaikeampi saada oppositiota valmisteluun mukaan.

On oletettavaa, että mikäli RKP ja Kristillisdemokraatit tulevat vaatimaan muutoksia hallitusohjelmaan mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. RKP:lle Vaasan päivystyssairaalan asema on iso kysymys. On mielenkiintoista nähdä, pitävätkö puolueet linjansa, vai onko joku asia kaupan.