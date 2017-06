Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalimaan tullissa alkaa kansainvälinen koulutus — eri EU-maiden tulliväki oppii niksit salakuljetetun tavaran löytämiseksi autoista Euroopan komissio on valinnut Vaalimaan tullin autontarkastuksen osaamiskeskukseksi. Ensi viikolla Vaalimaalla alkaa valintaan liittyvä pilottikurssi, jolle tulee osallistujia kahdeksasta EU:n jäsenmaasta. Autontarkastuksen tarkoituksena on löytää ajoneuvoista salakuljetettua tavaraa ja tehdä takavarikkoja. Koulutus toimii myös ennaltaehkäisevästi, kun tieto siitä leviää. Tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri kertoo, että nimeäminen osaamiskeskukseksi tapahtui jo viime kesänä. — Me olemme Suomessa kehittäneet ja valmistelleet autontarkastuskursseja useamman vuoden ajan. Niiden johdosta komissiokin kiinnostui ja nyt olemme edenneet siihen vaiheeseen , että ensimmäinen kansainvälinen kurssi voidaan järjestää. Ensi tiistaina alkavalle kurssille tullee osallistujia muun muassa Isosta-Britanniasta, Irlannista, Liettuasta, Latviasta ja Kroatiasta. Määrä on rajoitettu kahdeksaan, vaikka hakemuksia tuli 19 eri maasta. Lisää kuitenkin tulee, sillä kursseja jatketaan vuoteen 2020 saakka. — Kurssin kolme kouluttajaa ovat autoinsinöörejä, joiden tausta on yksityisellä autosektorilla. Autonvalmistajien tarjoama koulutus on sopeutettu tullimaailmaan sopivaksi. Ryyttärin mukaan autoissahan on paljon kätköpaikkoja, joissa voidaan yrittää tavaroiden salakuljetusta. Lisäksi henkilöautoista on tullut yhä monimutkaisempia, mikä pitää ottaa huomioon työturvallisuudessa. — On esimerkiksi hybridi- ja kaasuautoja, joiden tekniikka edellyttää erikoisosaamista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/Vaalimaan%20tullissa%20alkaa%20kansainv%C3%A4linen%20koulutus%20%E2%80%94%20eri%20EU-maiden%20tulliv%C3%A4ki%20oppii%20niksit%20salakuljetetun%20tavaran%20l%C3%B6yt%C3%A4miseksi%20autoista/2017522356224/4