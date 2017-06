Uutinen

Etelä-Saimaa: Ranskalainen Arte-kanavan filmiryhmä kuvasi tällä viikolla dokumenttia Kyläniemessä Yksikönjohtaja Markku Oinonen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta tarpoo metsässä Kyläniemen Rastiniemessä. Samalla hän selittää kameralle englanniksi, miten merkittävän tapahtumaketjun Vuoksen puhkeaminen ja Saimaan pinnan lasku käynnistivät vajaat 6 000 vuotta sitten. Syntyi kampakeraaminen kulttuuri. — Coupez, keskeyttää ohjaaja Pascal Cuissot ranskaksi ja pyytää Oinosta ottamaan kohdan uudestaan. Ranskalaisen Arte-kanavan filmiryhmä on tällä viikolla kuvannut muun muassa Rastiniemessä ja Imatralla Vuoksen varrella Saimaa-aiheista tiededokumenttia. Laajaa näkyvyyttä Saimaa-dokumentille on tiedossa laaja näkyvyys. Arte on eurooppalainen kulttuurikanava, joka lähettää ohjelmaa ranskaksi ja saksaksi ympäri vuorokauden. Katsojia on etenkin Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Sveitsissä. Saimaa-dokumentti nähdään näillä näkymin tämän vuoden lopussa. — Oikein hyvällä prime time -paikalla, Pascal Cuissot sanoo. Cuissot’n mukaan Saimaasta pyritään dokumentissa antamaan mahdollisimman monipuolinen kuva, minkä takia tekijät lähestyvät aihetta usean eri tieteenalan näkökulmasta. Dokumenttiin haastatellaan Oinosen lisäksi seitsemää muuta eri alojen asiantuntijaa. Rastiniemessä kuvatussa kohtauksessa tv-katsojille havainnollistuu esimerkiksi se, miten paljon korkeammalla muinais-Saimaan pinta oli nykyiseen verrattuna. Kyläniemestä kuvausryhmä lensi vesitasolla kohti Ristiinassa sijaitsevaa Astuvansalmea ja sen kalliomaalauksia. Dokumentin kuvaukset aloitettiin jo viime talvena. Kuvauksia on tehty Lappeenrannan, Imatran, Taipalsaaren ja Ristiinan lisäksi muun muassa Saimaan kanavalla, Savonlinnan Oravissa ja Linnansaaren kansallispuistossa sekä Viipurissa. Lisäksi suunnitelmissa on kuvata Heinäveden reitti. Miksi ranskalaiset dokumentin tekijät kiinnostuivat juuri Saimaasta? — Itse en ollut edes kuullut Saimaasta ennen kuin dokumenttia ryhdyttiin suunnittelemaan, ohjaaja Cuissot tunnustaa. Saimaa on osa dokumenttisarjaa, joka kertoo järvistä ja niiden vaikutuksista alueen elämään. Muut sarjaan valikoituneet järvet ovat Chilessä ja Argentinassa sijaitseva Carrera, Intiassa sijaitseva Chilika, Skadar Montenegrossa ja Albaniassa sekä Natron Tansaniassa. Valmistuessaan Saimaa-dokumentti tulee olemaan 52-minuuttinen. — Tosin amerikkalaisia varten on tehtävä 45 minuutin versio, koska he haluavat tilaa mainoksille, Cuissot naurahtaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/Ranskalainen%20Arte-kanavan%20filmiryhm%C3%A4%20kuvasi%20t%C3%A4ll%C3%A4%20viikolla%20dokumenttia%20Kyl%C3%A4niemess%C3%A4/2017122351841/4